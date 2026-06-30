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▲更有部分激進球迷抬出畫有韓國足協徽章的黑白遺照、高掛「洪明甫吐出20億年薪再滾」的橫幅，甚至有人自備球場應援鼓，在現場瘋狂敲擊並大喊「洪明甫下課」、「滾出去！」（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃小組賽爆冷出局後，宣布辭職負責的韓國男足國家隊總教練洪明甫，於今（30）日凌晨搭機低調返抵仁川國際機場。雖然正值凌晨時分，但機場入境大廳早已聚集了大批憤怒的韓國球迷，現場不僅高舉「韓國足球已死」的抗議標語，更伴隨刺耳的鼓聲與髒話，痛罵要洪明甫「吐出20億年薪再走」。場面一度極度混亂，逼得警方出動上百名警力到場嚴防肢體衝突。韓國國家隊包括引咎辭職的總教練洪明甫、世界盃代表隊支援團長朴恒緒，以及明星球員李剛仁、趙賢祐、黃仁範等8名成員，於今日韓國當地時間凌晨3點51分左右步出仁川國際機場第二航站樓。儘管正值清晨，機場早已擠滿神情憤怒的球迷。當機場大螢幕顯示韓國隊班機抵達時，大廳隨即爆出滿場髒話與怒吼。更有部分激進球迷抬出畫有韓國足協徽章的黑白遺照、高掛「洪明甫吐出20億年薪再滾」的橫幅，甚至有人自備球場應援鼓，在現場瘋狂敲擊並大喊「洪明甫下課」、「滾出去！」面對大批記者圍堵詢問「有沒有話想對失望的國民說？」，洪明甫全程面色鐵青、眼神緊盯正前方，始終保持沉默，在約160名大批防暴警力的保護下，狼狽地快速離開現場。大約40分鐘後，韓國足協會長鄭夢奎也現身機場，同樣遭到球迷圍堵痛罵，氣氛相當火爆。韓國足協日前已提前預告，本次返國將不舉辦任何單獨的官方儀式。這也是韓國自2002年韓日世界盃以來，近20幾年來首度在境外世界盃回國後，完全取消機場儀式。值得一提的是，這並非洪明甫第一次帶隊兵敗世界盃小組賽。2014年巴西世界盃時，洪明甫首度執教韓國隊以1和2敗的戰績在小組賽出局，當時回國雖被憤怒球迷狂丟「麥芽糖」（在韓語中有侮辱、叫人滾蛋之意），但足協至少還安排了官方的致意流程；而2026年的今天，韓國隊被罵到連舉辦儀式的資格都沒有。本屆美加墨世界盃由32隊擴軍至48隊，外界原先預期韓國能夠輕鬆晉級32強。不料，韓國在小組賽最後一輪面對南非，在「只要踢平就能晉級」的絕對優勢下，竟然踢出一場荒腔走板的比賽，最終以0：1 敗給南非，在墨西哥蒙特雷（Monterrey）爆冷出局，被韓國媒體稱為「蒙特雷慘案」。韓國最終在A组僅收下3分積分排名小組第3，原本還保有晉級的一線生機，最終卻在各組第三名的外卡大排名中跌出前8，最終本屆世界盃排名落在第34名。韓媒直言，若按照以往32隊舊制的標準，韓國這次甚至連世界杯正賽都進不去。洪明甫已於日前正式宣布請辭主教練，為這場歷史性的慘敗承擔全部責任。韓國隊隊長孫興慜以及其餘旅外、本土國手，預計將在7月1日前各自低調返國。