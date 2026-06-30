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▲賈永婕疑似發文為好友曾馨瑩抱不平。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生FB）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘近日傳出被一名小25歲謝姓女球友刻意接近、互動曖昧，不僅1周見面多達3次，郭台銘甚至遭直擊多次帶謝女回大溪山莊的家，密會快1小時，火速引發大量猜測。而對此，台北101董事長賈永婕昨（29）日疑似發文為好友曾馨瑩抱不平，指責：「男人真的很奇怪。」郭台銘爆出曖昧女球友後，賈永婕突在昨日於FB發文直呼：「我要瘋了，男人真的很奇怪。難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？」賈永婕點出對方會先從建立熟悉感開始，再建立信任，「最後一步一步走進你的生活。」並強調真正的緣分不需要設計。賈永婕也直言：「明明知道對方有家庭，明明知道人家婚姻幸福，還刻意製造接觸、刻意拉近距離。來路不明、不知分寸，居心叵測，品行不端！」並喊話男人遇到這種狀況要快跑，「真男人，不是來者不拒，而是懂得明哲保身。」疑似就是在為好友曾馨瑩抱不平，留言區也有許多人直接點名郭台銘。回顧郭台銘曖昧女球友事件，據《壹蘋新聞網》報導，從去年7月底開始，郭台銘就被一名50歲謝姓女球友蓄意接近，雙方多在球場見面，1周就見面多達3次。而兩人一起在大溪球場打球時，謝女還會幫郭台銘撐傘等不斷獻殷勤，只要他打出好球，謝女就會拍手叫好。除此之外，郭台銘還被目擊帶對方回大溪山莊的家、以及信義富邦舊家密會。