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A-Lin日前主持金曲獎時，不只在鏡頭前搞笑，轉播沒拍到的廣告時間，她也不忘與現場來賓互動。只見A-Lin拿著麥克風，站在蔡依林身旁，Cue全場粉絲：「只要有心妳也可以是…」讓粉絲回答「蔡依林」，逗得Jolin哈哈大笑，A-Lin則開玩笑道歉：「不好意思我玩瘋了」，超級幽默。A-Lin金曲獎當晚，模仿蔡依林演唱會橋段，踩著巨蟒登場，笑說：「只要有心，你也可以是Jolin」，這句話讓觀眾全笑翻。隨後在典禮廣告時間，A-Lin不放過蔡依林，又繼續玩這個梗。她先是拿著麥克風大喊「Call me」，現場粉絲就回她「媽咪」，接著A-Lin又大喊「只要有心，你也可以是…」讓粉絲回答「蔡依林」，一來一往互動超有默契。A-Lin隨後還自己跟蔡依林道歉：「不好意思我玩瘋了」，讓蔡依林也笑到不行。而這段現場花絮後來被粉絲放上Threads討論，直呼A-Lin根本是在幫蔡依林的粉絲上軍訓課，希望A-Lin能多主持幾屆金曲獎。其他網友看了也全都被A-Lin的幽默感折服，紛紛留言：「看了這麼多金曲獎，這一屆真的是NO.1」、「直接控制了蔡依林的骨灰粉」、「Call me mommy，這是蔡依林〈Pleasure〉那首歌的第一句」、「部落長大的孩子非常善於與人互動，有別於一般商業的主持人，希望可以把這種友善互動的技巧自然的渲染給大家」。