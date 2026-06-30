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輪次 德國 (Germany) 巴拉圭 (Paraguay) 1 凱·哈弗茨(Kai Havertz) - 遭門將撲出 (0-0) 毛里西奧 (Maurício) - 進球 (0-1) 2 約書亞·基米希 (Joshua Kimmich) - 進球 (1-1) 古斯塔沃·戈麥斯 (Gustavo Gómez) - 進球 (1-2) 3 賈馬爾·穆夏拉 (Jamal Musiala) - 進球 (2-2) 馬蒂亞斯·加拉扎 (Matías Galarza) - 進球 (2-3) 4 尼克·沃爾特馬德 (Nick Woltemade) - 遭門將撲出 (2-3) 安東尼·薩納布里亞 (Antonio Sanabria) - 踢偏 (2-3) 5 納迪姆·阿米里 (Nadiem Amiri) - 進球 (3-3) 法比安·巴爾布埃納 (Fabián Balbuena) - 遭門將撲出 (3-3) 6 約拿丹·塔 (Jonathan Tah) - 踢高 (踢飛) (3-3) 何塞·卡納萊 (José Canale) - 進球 (3-4)

2026世界盃再次爆發驚天冷門！四屆冠軍德國隊在32強淘汰賽中，與本屆賽事最強黑馬巴拉圭隊激戰120分鐘。德國隊雖在正規時間靠著凱·哈弗茨（Kai Havertz）的頭槌追平比分，並在延長賽中一度由約拿丹·塔（Jonathan Tah）攻入超前球，但隨後遭VAR（影像輔助裁判）介入判定進球無效。最終在殘酷的PK大戰中，德國隊3名大將失手，最終以3：4輸球作收，在2014年奪冠後，還沒有贏下任何一場淘汰賽。巴拉圭則是在世界盃PK大戰2連勝，還沒有輸過。此役面對防守嚴密的巴拉圭，德國隊全場雖握有壓倒性的控球優勢，卻難以撕開對手的低位防守。巴拉圭在第41分鐘靠著胡利奧·恩西索（Julio Enciso）的一記精準頭槌率先破門，震驚全場。下半場德國隊大舉反攻，終於在第53分鐘由哈弗茨接獲維爾茨（Florian Wirtz）的傳中球，以精妙的頭槌頂入死角，將比分扳成1：1平手。進入延長賽後，德國隊攻勢更加猛烈，第98分鐘，塔在角球進攻中頂進超前球，讓現場德國球迷陷入瘋狂。然而，裁判在隨後進行VAR檢視，判定德國隊球員沃爾德馬·安東（Waldemar Anton）在進攻時對巴拉圭門將犯規，進球被判無效，雙方甚至因此爆發口角，導致兩隊總教練皆吞下黃牌。延長賽雙方依舊未能分出勝負，比賽最終進入殘酷的十二碼PK大戰。德國隊在PK大戰中表現極度低迷，不僅凱·哈費爾茨的首罰遭對方門將吉爾（Orlando Gill）擋下，隨後沃爾特馬德（Nick Woltemade）與塔的射門亦宣告失手。反觀巴拉圭隊展現極高心理素質，最終由卡納萊（Jose Canale）踢進關鍵一球，以PK大戰成績氣走奪冠熱門德國隊。這場勝利是巴拉圭隊史繼1998年後，再度在國際賽場上擊敗頂級強權，震驚全球足壇。賽後，德國隊球迷難掩失望，這也是德國隊自2014年後，再次於世界盃重要階段遭到重挫。對於總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）而言，這場失利無疑是他執教生涯中最巨大的災難。反觀巴拉圭隊，在門將吉爾的神勇表現與全隊堅韌的防守意志下，成功挺進下一輪。隨著德國隊意外出局，本屆世界盃的奪冠版圖將面臨重新洗牌，巴拉圭這支黑馬隊伍，正準備在接下來的賽事中繼續書寫屬於他們的傳奇。