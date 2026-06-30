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日本巴西32強關鍵戰役！遭逆轉惜敗無緣16強

▲日本雖然上半場握有1分優勢，但下半場不僅防守戰術完全被破解，甚至根本拿不到控球權只能一直被動防守，最終輸掉比賽。（圖／美聯社／達志影像）

賽前比數早被《辛普森家族》猜到？球迷瘋下注收錢真相曝光

在運彩群組當中，該組比賽也有超多人真的有下注，都是宣稱看到辛普森家族的預言跟著玩。

▲網路上瘋傳一堆辛普森家族預測2026世界盃的比賽結果跟正確比分，但經查證這些根本都不存在。（圖/Threads）

《辛普森家族》出現足球的次數超級低，唯一有過巴西出戰的時候，是2014年播出的第25季第16集，當時上面是寫巴西VS德國，且也沒有預測「具體分數」。

基本上就是網友自己P圖在網路上瘋傳，「剛好巴西日本這場預測成功而已」。

▲許多球迷都跟著瘋傳的辛普森圖卡去下注，結果意外真的中獎，但事後才知道這是網友P圖瘋傳，根本就不是辛普森家族瘋傳。（圖/讀者提供）

《辛普森家族》真的沒有預言世界盃！墨西哥、葡萄牙踢冠軍賽是假的

劇情已經預測到「2026年世界盃冠軍賽」是由墨西哥、葡萄牙對決，但其實這個預言早就已經被推翻

▲許多影音創作者拿辛普森過去關於足球片段，捏造成這是2026世界盃冠軍預言，但2018年、2022年都有被冷飯炒過好幾屆，都證實不是真的。（圖/Threads）

世界盃32強賽事第二場賽事登場，今（30）日台灣時間1點由巴西對上日本，日本靠著上半場搶下1分取得領先，但隨後下半場巴西掌握控球優勢，終場2：1逆轉晉級16強。然而有趣的是，賽前在社群上瘋傳了一組辛普森家族預言比分的圖片，上面清楚寫著巴西對日本的比數為2：1，許多運彩迷都跟著下注還真的爽收錢，但尷尬的是，辛普森家族根本從未出現過這些對戰組合，甚至連預測冠軍都早在前兩屆世界盃就被打臉，只是每四年就會被拿出來炒作，引起討論。日本跟巴西該場賽事在賽前討論度就超級高，日本今年氣勢正好從小組賽出線之後，由於在去年友誼賽時還有以3：2踢贏巴西，因此外界覺得至少還有55波能拼。比賽上半場，日本中場佐野海舟（Kaishu Sano）在中場成功斷球後一路帶球推進，隨後於禁區外起腳破門，率先破門取得1：0的領先。不過到了下半場，日本隊幾乎完全無法掌握球權，上半場擺出的鐵桶陣早就被巴西破解，直接空戰外傳猛攻禁區，下半場第56分鐘就先由老將卡塞米羅（Casemiro）頭槌追平，雙方戰成1：1平手。最後雙方守到傷停補時6分鍾倒數，巴西替補上場的馬丁內利接獲吉馬良斯（Bruno Guimaraes）神傳，在禁區內擺脫防守起腳射門，完成絕殺，終場2：1由巴西逆轉勝。然而這場比賽開踢之前，就有球迷開始在社群平台「Threads」瘋傳辛普森家族在足球場高舉「巴西VS日本」的賽事，且正確比分為「2：1」，讓許多球迷開始瘋狂下注運彩，《NOWNEWS》記者也被推播到後，實際查看台灣運彩當時的賠率為5.55倍，沒想到，最後比分真的是2：1，許多人貼出投注單感謝辛普森，不過經過記者實際查證，由於瘋傳的圖片除了預測巴西日本場次比分外，還有之前阿根廷踢約旦（比數錯誤）、伊朗踢埃及（比數錯誤）的比數，甚至是接下來的「摩洛哥對荷蘭」等賽事，另外有很多影音創作者一直在網路上散佈《辛普森家族》在1997年播出的集數中，，不管在2018年、2022年的世界盃都被翻出來再講一次，如今2026年冷飯繼續重炒，實際上辛普森家庭這回只是剛好網友改圖命中巴西日本2：1，球迷千萬不要跟著圖片瘋傳就亂下注啊！