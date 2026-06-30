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2026年世界盃32強淘汰賽上演史詩級劇本，日本男足雖以1：2惜敗奪冠大熱門巴西隊、止步32強，但全場展現出的強大組織力與戰術執行力，讓巴西主流媒體與英國權威媒體皆一致盛讚日本主帥森保一的部署，認為他「差點掀翻足球王國」。與此同時，媒體也將焦點對準巴西隊的傳奇教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti），驚嘆這位百戰老帥在下半場的神奇調度，最終成了殺死比賽的關鍵。回顧整場比賽，日本隊在前半場的表現堪稱完美，靠著佐野海舟的世界波先馳得點，更以密不透風的防守封死巴西隊的進攻。巴西最大媒體《UOL》賽後毫不吝嗇地讚美日本總教練森保一：「毫無疑問，森保一經年累月的執教，賦予了這支日本隊極其明確且成熟的靈魂。上半場日本隊的防守區塊配置得太完美了，完美到簡直像是一座無法逾越的鋼鐵長城，逼得巴西隊因焦慮而失誤連連。」英國權威媒體《衛報》也對上半場的藍武士給予極高評價，盛讚日本隊在場上「速度更快、傳導更流暢、攻勢更犀利，且充滿了令人驚嘆的想像力」。然而，下半場戰局的扭轉，徹底展現了巴西主帥安切洛蒂身為世界頂尖名帥的專業能力。面對日本隊的鋼鐵防線，安切洛蒂在下半場果斷換上年輕神鋒恩德里克（Endrick），將陣型改成「4-2-4」。他將明星邊鋒小維尼修斯（Vinícius Júnior）拉得更寬，利用源源不絕的邊路傳中球強行壓迫日本隊的防區。更關鍵的是，安切洛蒂力排眾議，選擇繼續留在上半場表現不佳的老將卡塞米羅（Casemiro）與達尼洛（Danilo）。這次頂住巴西國內輿論壓力的調度隨即收到奇效，正是卡塞米羅挺身而出轟入關鍵追平分，幫助巴西追平比分。在比賽尾聲，馬丁內利（Gabriel Martinelli）頂住壓力完成絕殺，粉碎了日本隊的晉級夢。巴西媒體《ge》賽後在專欄中寫道：「不管是叫它毒辣的眼光、明星特質，還是單純的運氣，隨你怎麼稱呼。但巴西擊敗日本隊的這場勝利，毫無疑問是建立在安切洛蒂對比賽的神級解讀上。」《衛報》則精闢分析，日本隊在下半場並非因為緊張或體力下滑而崩盤，純粹是「在戰術上被對手總教練給攻略了」。安切洛蒂的變陣與人員投入，徹底改變了球場上的局勢。日本隊總教練森保一在賽前的充分準備，確實一度將世界頂級的「足球王國」逼入落敗絕境。但安切洛蒂在戰局膠著時「摧毀對手舒適圈」的恐怖修正能力，最終成為壓垮日本的最後一根稻草。在這場充滿張力的比賽背後，兩隊指揮官的臨場鬥智與應變細節，成為了決定歷史走向的最終關鍵。