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嫌立法院便當窮酸難吃 仍坐下吃便當

網友怒轟：民脂民膏還嫌

立法院經費稽核委員會日前中午開會，民進黨立委林淑芬12時許一進門看到大家都在吃便當，她卻拿起麥克風大抱怨立法院只吃100元便當，不僅很難吃，一堆人還去行政院換便當，讓立法院很沒尊嚴！而她抱怨完後才發現她「不是稽核委員也可以吃喔」，還是乖乖坐下吃100元便當。這段影片隨後在社群平台上瘋傳，不少網友開酸：「有的吃就不錯了，還挑三揀四的」、「請問需要多少錢的便當能讓立委諸公們下嚥？」、「雞蛋裡挑骨頭，嫌就自己買」等。林淑芬26日中午到經費稽核委員會開會，一進門看到大家在吃便當，就拿起麥克風說：「我是替立法院的尊嚴講兩句話，便當都100元，多少人拿去跟行政院換便當，貪小便宜換便當，這樣有尊嚴嗎？」她接著說：「行政院還會多準備幾個，因為立法院不管委員還是行政委員都會去換。我們要監督人家，還吃人家的，又要罵人家，立法院尊嚴踩在腳下，沒見過立法院這麼的…晦氣，算了不想講。」不過人都還沒坐下，林淑芬又忍不出開罵：「立法院的便當有夠難吃，民間也沒有100元的便當，看行政院多好吃，能看嗎？窮巴巴立法院，出國經費增加多少幅度？每天吃便當只有100元，這是尊嚴的問題！啊，這是我的便當喔？我不是經費稽核委員也可以吃喔？」一旁的國民黨立委葛如鈞立刻插話：「有的吃就不錯了！」林淑芬悻悻然回覆：「經費稽核的比較不錯啦！」這段影片在臉書上流傳，不少網友看到後紛紛表示：「妳知道很多人餓肚子沒飯吃嗎，叫什麼叫？」、「是要吃山珍海味逆？」、「大家不就都在吃？」、「妳吃的便當是人民繳稅買給妳的」、「林淑芬五股選區有很多100元以下的便當」、「民脂民膏還在嫌」、「不好吃不會自己帶喔？」。