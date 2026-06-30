韓國總統李在明，昨（29日）在韓國總統府青瓦台宣布半導體產業「三大超級計畫」，攜手三星與SK海力士等大型企業，興建半導體廠、AI資料中心、記憶體晶片廠，簡報上更直接秀出台灣西部科技廊帶，標註了新竹科學園區到南部科學園區的範圍和距離，作為參考目標，而李在明向三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源行「90度鞠躬」的照片也隨之曝光。
根據《朝鮮日報》報導，韓國總統幕僚長姜勳植表示，韓國的目標是挑戰在本屆政府任期完成這些計畫，在2年內完成基礎建設，像熊本一樣並讓企業開始建廠。
報導提到，姜勳植所說的是台積電在日本的熊本廠區，於2022年4月開工興建，並在2年後投產。
針對在迎接三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源時，李在明深深鞠躬一事，姜勳植聲稱，李在明的「90度鞠躬」非常真誠，而在2人做出重大投資承諾（逾1000兆韓元）之後，李在明本想再次鞠躬以示感激，但被助理攔住，理由是擔心企業領袖可能因此招致批評。
姜勳植並補充說，有些批評者質疑，政府是在脅迫企業大舉投資，但說這種話的人，壓根不瞭解企業的狀況，還說如果企業僅僅因為政府要求就進行投資行為，那他們在尹錫悅執政期間應該更加努力才對。
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報導提到，姜勳植所說的是台積電在日本的熊本廠區，於2022年4月開工興建，並在2年後投產。
針對在迎接三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源時，李在明深深鞠躬一事，姜勳植聲稱，李在明的「90度鞠躬」非常真誠，而在2人做出重大投資承諾（逾1000兆韓元）之後，李在明本想再次鞠躬以示感激，但被助理攔住，理由是擔心企業領袖可能因此招致批評。
姜勳植並補充說，有些批評者質疑，政府是在脅迫企業大舉投資，但說這種話的人，壓根不瞭解企業的狀況，還說如果企業僅僅因為政府要求就進行投資行為，那他們在尹錫悅執政期間應該更加努力才對。