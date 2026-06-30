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美國股市週一（29日）全數走高，其中費半指數上漲逾3%，再加上台指期夜盤上漲805點，帶動台北股市今（30）日開盤上漲165.9點、來到45165.8點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.63點、來到414.56點。今日開盤量大強勢個股：友達、群創、中纖、力積電、聯電；開盤量大強勢個股：凱基金、旺宏、國泰金、材料*-KY、希華。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲70元、來到2440元；聯發科開盤上漲235元、來到4145元；台達電開盤上漲105元、來到2010元。Alphabet正式加入道瓊指數，股價大漲近5%，成爲主要上攻動力之一。針對中東局勢，伊朗外交部表示，未來幾天「不會與美方舉行任何層級談判」，直接否認美國總統川普宣稱雙方將在卡達杜哈會面的說法。伊朗還宣布將控制荷姆茲海峽通行，無論阿曼是否參與。美國特使魏科夫與庫許納啟程前往卡達杜哈，外界預料美方將先與卡達及巴基斯坦斡旋方會談。美股昨日全數走高，道瓊指數上漲306.63點或0.59%，收52182.74點，那斯達克指數上漲522.53點或2.07%，收25820.14點，標普500指數上漲86.41點或1.18%，收7440.43點，費半指數大漲506.09點或3.83%，收13709.66點。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲5.26%，日月光ADR上漲4.77%，聯電ADR上漲4.93%，中華電信ADR下跌1.02%。台指期夜盤雖盤中一度翻黑，但立即翻紅走高，盤中最高來到46475點，終場上漲805點或1.77%，收在46361點，台積電期貨盤後終場上漲65元或2.71%，收在2465元。