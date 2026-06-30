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▲田中美奈實15年前舊照（如右圖）瘋傳，五官遭猜測有進廠維修。（圖／翻攝自2ch、IG@tanaka_minami_fan）

40歲日本偶像團體KAT-TUN成員龜梨和也，昨（29）日以手寫信宣布將與39歲女星田中美奈實結婚，以及女方已懷孕的喜訊，收到大批粉絲的祝福。不料竟有人因此翻出田中美奈實一張15年前的舊照，與現在精緻五官差很大的模樣遭疑整形。龜梨和也宣布與田中美奈實結婚、懷孕的喜訊後，不少人開始狂翻男神的老婆到底是誰，竟意外挖出一張她15年前的舊照，只見看著鏡頭微笑的田中美奈實，比起現在精緻立體的五官，當時較為平凡，不僅雙眼皮有差異，就連鼻樑也沒有現在高挺，臉蛋也較為圓潤，差很大的模樣遭外界猜測曾進場維修。不過不少粉絲則出面解釋，指出田中美奈實的變化並不是因為整形，而是積極瘦身、保養，以及化妝術所帶來的改變，掀起兩派爭論。事實上，田中美奈實因有精緻外型，而有「日版張鈞甯」之稱。出生於紐約的她精通英文，還曾於2019年離開TBS電視主播台後，發行過大尺度寫真《Sincerely yours…》，推出1個月就狂賣60萬本，打破出版社71年來的寫真書銷售紀錄，人氣非常驚人。而近年她轉戰主持與演技，還與龜梨和也在2024年合作演出過日劇《Destiny》。龜梨和也在昨日透過粉絲官網，以親筆信告知粉絲即將結婚的消息，寫下：「我將與田中美奈實小姐結婚，同時我們也將迎來新生命。」並感謝一路上支持自己的粉絲，承諾未來也會繼續活動，呈現出更加成熟的模樣迎接新挑戰，突然的喜訊收到了許多粉絲的祝福。