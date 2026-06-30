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2026年世界盃32強淘汰賽爆出開賽以來最大冷門。世界排名第48的巴拉圭在120分鐘與四屆冠軍德國激戰成1：1，最終靠著PK大戰以4：3驚奇淘汰德國，歷史性挺進16強。而締造這場奇蹟的最大功臣，正是26歲門將吉爾（Orlando Gill）。這位在小組賽首戰還因狂失4球飽受批評的年輕門神，一夜之間完成從「罪人」到「國家英雄」的驚人逆襲，也讓球迷開始好奇：「這位巴拉圭門神到底是誰？」現年26歲的吉爾在巴拉圭土生土長，足球生涯早期並非一帆風順。他出身於國內的「6月13日俱樂部（Club 13 de Junio）」與「聖洛倫索體育會（CS San Lorenzo）」青訓系統，並在聖洛倫索體育會展開職業生涯。2023年底，吉爾迎來職業生涯的轉折點，他以租借形式加盟阿根廷甲級聯賽的老牌勁旅聖羅倫素競技俱樂部（San Lorenzo de Almagro）。剛開始他只能在預備隊等待機會，但憑藉著扎實的防守功力，他在2025年1月正式獲球隊拔擢簽下正式合約至2027年，並迅速累積了50場的頂級聯賽出賽經驗，鍛鍊出強大的抗壓性。在國際賽場上，吉爾更是大器晚成的代表。巴拉圭自2010年後就未曾進軍世界盃正賽，當時吉爾還只是個10歲的小男孩。直到不到一年前的2025年9月，他才在世界盃資格賽對陣秘魯時迎來國家隊的大隊首秀，並成功用表現說服教練團，擠進本屆世界盃的最終大名單。吉爾的首次世界盃之旅開局只能用「悲劇」來形容。小組賽首戰面對地主美國隊，巴拉圭後防防線大開，吉爾單場慘吞4球，最終球隊以1：4慘敗，他也因此承受了國內輿論與球迷排山倒海而來的批評。然而吉爾越挫越勇，隨後兩場小組賽，他面對澳洲與土耳其皆貢獻了5次關鍵撲救。特別是在對陣土耳其時，對手全場瘋狂轟炸27腳射門，吉爾硬是力保不失，連續兩場繳出完封對手的表現，親手將巴拉圭送進32強。真正讓吉爾封神的，是32強最後的十二碼大戰。面對德國第一位主罰的哈弗茨（Kai Havertz），吉爾迅速判斷方向，飛身完成關鍵撲救；第四輪又成功封住沃特梅德（Nick Woltemade）的射門，讓德國陷入絕境。隨後德國後衛塔赫（Jonathan Tah）在驟死戰中一腳踢飛，巴拉圭最終成功完成史詩級爆冷。這也是德國隊史首度在世界盃PK大戰吞下敗仗，而吉爾毫無疑問成為締造歷史的最大英雄。從首戰被罵翻的戰犯，到如今隻手遮天淘汰德國的國家英雄，吉爾在波士頓寫下了世界盃歷史上最勵志的門將傳奇。接下來，巴拉圭將在16強淘汰賽中硬碰法國與瑞典之間的勝者，全南美洲都在屏息以待，這位26歲的神撲守護神還能將巴拉圭的奇蹟帶到多遠。