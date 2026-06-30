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▲世界盃德國爆冷出局，塔（Jonathan Tah）在延長賽的那顆進球被吹掉，顯得極為關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲德國到底有沒有在進球前犯規？肯定是本屆世界盃爭論度最高的問題。（圖／美聯社／達志影像）

在2026世界盃32強賽中，奪冠熱門德國隊在與巴拉圭隊的死鬥中，最終於PK大戰飲恨出局。賽後，除了對結果的惋惜，德國隊在延長賽那顆被VAR沒收的關鍵進球，引發了巨大的爭議。前德甲資深裁判曼努埃爾·格雷費（Manuel Gräfe）在接受《圖片報》訪問時，直言該進球被吹掉簡直是「一場鬧劇」，並強烈質疑當值裁判的判罰尺度。名帥克洛普（Jurgen Klopp），賽後首先開砲表示：「如果這樣的進球算違規無效，那兵工廠就不該是英超冠軍。他們六成的進球都是通過這種方式打進的。所以，這一判罰自然相當離譜。」格雷費詳細剖析了該場比賽的爭議判罰，他指出德國隊在前場不僅遭遇多次犯規未獲吹罰，包括格雷茨卡（Leon Goretzka）在禁區內遭明顯拉拽未判點球，以及巴拉圭球員疑似手球被視而不見。相比之下，塔（Jonathan Tah）在延長賽的那顆進球被吹掉，顯得極度荒謬。「門將確實感受到了輕微接觸，但這絕對構不成犯規。沒有拉拽、沒有推搡，更沒有把人撞倒，巴拉圭門將只是『試探性』地倒地，結果卻獲得了裁判的『獎勵』。」格雷費憤怒地表示，「在世界盃這種最高級別的比賽中，這種判罰標準完全無法接受。這不是犯規，這球本該是有效的。」他強調，若裁判之前對格雷茨卡遭拉拽的動作不予理會，那麼在這一球的身體接觸判定上，也應當維持同樣的嚴格標準。隨著德國隊此次爆冷出局，這場失利也為德國足球歷史增添了一項灰暗紀錄。數據顯示，這是德國自2002年世界盃決賽以0：2不敵巴西後，睽違24年再度在世界盃淘汰賽階段輸給南美球隊。過去這20年間，德國在世界盃淘汰賽面對南美對手始終保持壓制力，包含2006年PK大戰擊敗阿根廷、2010年以4：0大勝阿根廷、2014年準決賽以7：1羞辱巴西，以及該屆決賽以1：0擊敗阿根廷奪冠。這項長達四次對陣南美球隊不敗的「南美剋星」紀錄，如今竟被巴拉圭終結，令人感嘆命運多舛。這場比賽的失利，無疑讓德國國內輿論對裁判組的專業度產生高度質疑。許多德國球迷在賽後批評，VAR系統雖本意是為了更正明顯失誤，但在該場賽事中卻屢傳爭議。