家樂福品牌更名正式進入最後倒數，量販店確認改名「萬家福」、超市改為「樂家康」，新版APP今（30）日清晨6時正式啟用，宣告「新的開始，歡迎回家」，不僅全面換上新LOGO與白、藍、橘色系介面，也同步完成會員資料移轉功能，原有點數、優惠券及消費紀錄皆可延續使用。
家樂福再見！正式換新名「萬家福」 APP、官網同步更新
配合品牌更名作業，家樂福先前已通知會員，舊版APP服務僅提供至6月29日晚間11時，並於今天（30日）上午6時開放新版APP下載。
而昨日才有最新消息指出，家樂福改名後，新品牌確定將採雙品牌策略經營，其中量販店使用「萬家福」，超市則改用「樂家康」。今（30）日一早就被發現，舊版家樂福APP已於6時準時更新，變成「萬家福 PROSPERiTY PLAZA」。
且全新LOGO也隨之曝光，從舊版白、藍、紅配色，改成白、藍、橘組合，並以「P」字、房子圖案為主視覺設計，強調「家」的理念。APP更新後，包含「家速配」、「線上購物」等服務，也都換上全新字體、配色與品牌識別。
官方表示，本次APP更新重點包括新增企業會員專屬入口、調整品牌視覺色彩，以及新增電子優惠券引導功能，首頁也以「新的開始，歡迎回家」作為主要公告，向大家宣布邁入下一階段。
舊會員快速移轉！家樂福點數優惠全數保留
實際下載並開啟新版萬家福APP後，系統提供舊會員快速授權機制，只要完成身分驗證，短短幾秒鐘內即可完成會員資料移轉，不必重新註冊帳號。
完成轉換後，原有會員點數、累積消費紀錄及優惠券都能完整保留，會員權益不受影響。此外，「萬家福線上購物」功能也已同步整合，不過宅配及到店取貨服務將於7月1日起正式啟用；至於外送服務「家速配」則維持原有名稱，目前仍可正常下單配送。
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配合品牌更名作業，家樂福先前已通知會員，舊版APP服務僅提供至6月29日晚間11時，並於今天（30日）上午6時開放新版APP下載。
而昨日才有最新消息指出，家樂福改名後，新品牌確定將採雙品牌策略經營，其中量販店使用「萬家福」，超市則改用「樂家康」。今（30）日一早就被發現，舊版家樂福APP已於6時準時更新，變成「萬家福 PROSPERiTY PLAZA」。
官方表示，本次APP更新重點包括新增企業會員專屬入口、調整品牌視覺色彩，以及新增電子優惠券引導功能，首頁也以「新的開始，歡迎回家」作為主要公告，向大家宣布邁入下一階段。
實際下載並開啟新版萬家福APP後，系統提供舊會員快速授權機制，只要完成身分驗證，短短幾秒鐘內即可完成會員資料移轉，不必重新註冊帳號。
完成轉換後，原有會員點數、累積消費紀錄及優惠券都能完整保留，會員權益不受影響。此外，「萬家福線上購物」功能也已同步整合，不過宅配及到店取貨服務將於7月1日起正式啟用；至於外送服務「家速配」則維持原有名稱，目前仍可正常下單配送。