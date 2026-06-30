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統一發票七月最新政策等到了！APP全面升級8大功能

，包括雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定、中獎發票領獎提醒、生物辨識登入、圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等服務

只要設定好指定的金融帳戶，每期的中獎獎金直接就匯入，完全不用自己再跑到超商去領獎，更能直接免除印花稅

▲統一發票兌獎APP將迎來重點升級，7月1日起將改版新增8大功能，包括中獎自動匯款、中獎提醒功能都備受關注。（圖／記者徐銘穗攝）

雲端發票500元專屬獎繼續加開！下半年小確幸再加碼：根本德政

預計從7月至12月的雲端發票500元獎項繼續加碼，有望每期再加開20萬組至40萬組的獎項

光是以去年來說，全台就開出55.36億張雲端發票

▲財政部近幾年努力推廣雲端發票成效非常好，現在已經有超過6成民眾都用載具存取發票，光是2025年就開出超過55億張雲端發票，數量超級驚人。（示意圖／記者顏真真攝）

隨著7月即將到來，有許多部會單位都將有新制上路，財政部同樣有重大最新政策公布，統一發票兌獎APP將要全新改版，增加全新8大升級功能，其中「中獎獎金自動匯款設定」未來讓民眾領獎更快超便民；除此之外，財政部也預計將在下半年雲端發票專屬獎500元繼續往上加開20萬至40萬組，該獎項已經要在下半年突破400萬組，許多民眾都表示：「根本就是德政，自動匯款設定我很需要！」、「又有加開專屬獎，財政部真的很用心在推廣雲端發票。」財政部表示，統一發票兌獎APP下載人數已經超過800萬，這次將要全面升級，從7月1日上午6時開始就能夠更新，新增8大升級功能，讓民眾從存發票、對獎、領獎到管理消費習慣，全部靠一個APP就能完成。這次更新最受矚目的就是「中獎獎金自動匯款帳戶」，；另外新版APP也有「中獎發票領獎提醒」，這就是怕有一些民眾忘記領獎跟財神爺錯過，對許多健忘人來說，該功能真的是非常需要！財政部表示，今年一月至六月雲端發票500元已經從去年315萬組加開到385萬組，增加70萬組之多，然而下半年現在規劃，，將正式突破400萬組的門檻，不過實際加碼情況，還是要視總預算審議結果及上半年獎金兑領情形。時至今日，台灣民眾可以使用載具比例超過6成之多，財政部的付出真的不能抹煞，不斷地宣導、加開雲端專屬獎增加誘因讓民眾一起來使用雲端發票，成果真的非常好，，如果這些發票都要印出來數量會有多可怕，省去的紙張至少減少每年108萬噸的碳排放。不僅是對環境好、對民眾又不用怕紙本發票常常搞丟、對企業又是大幅省下購買發票紙捲耗材等，如今APP也升級自動領獎匯入戶頭、領獎提醒等升級，不少民眾都表示：