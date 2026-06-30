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▲德國隊本場比賽控球率高達75.4%，創下自1966年有完整統計以來，世界盃淘汰賽單場第三高的控球紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose）在四屆世界盃中狂轟16球，其中高達7球是由頭槌攻入，至今仍是世界盃歷史上無人能及的「空戰之王」。（圖／美聯社／達志影像）

球員 效力俱樂部 戰術特點與定位 凱·哈弗茨(Kai Havertz) 兵工廠(Arsenal) 偽九號/流動型前鋒 德尼茲·溫達夫(Deniz Undav) 斯圖加特(Stuttgart) 搶點型前鋒/二前鋒 馬克西米利安·拜爾(Maximilian Beier) 多特蒙德(Dortmund) 速度型前鋒/邊鋒／中場 尼克·沃爾特馬德(Nick Woltemade) 紐卡索聯(Newcastle) 高大技術型前鋒

由於德國隊缺乏頂級的傳統9號中鋒，進攻端的得分重任有很大一部分被分攤到了穆夏拉（Jamal Musiala）維爾茨（Florian Wirtz）這兩位攻擊中場／前腰身上。他們經常會前插到禁區內，承擔起實質上「第二前鋒」甚至終結者的工作。這種安排在面對實力有落差的球隊時能展現出華麗的進攻火力，但在面對如同巴拉圭這樣高強度、死守禁區的球隊時，便會暴露出問題。



穆夏拉在對陣巴拉圭的比賽中交出了「0射門、0關鍵傳球」的數據。這正是因為當對方將禁區填滿防守球員、不給任何地面滲透的空間時，體格不佔絕對優勢的攻擊型中場很難在沒有「支點中鋒」掩護的情況下獨自撕裂防線。他們需要身前有一個能扛住兩名中後衛的「肉盾」來吸引火力，才能最大化他們的盤帶威脅與後插上射門的威力。



由於德國隊缺乏頂級的傳統9號中鋒，進攻端的得分重任有很大一部分被分攤到了穆夏拉（Jamal Musiala）維爾茨（Florian Wirtz）這兩位攻擊中場／前腰身上。他們經常會前插到禁區內，承擔起實質上「第二前鋒」甚至終結者的工作。這種安排在面對實力有落差的球隊時能展現出華麗的進攻火力，但在面對如同巴拉圭這樣高強度、死守禁區的球隊時，便會暴露出問題。穆夏拉在對陣巴拉圭的比賽中交出了「0射門、0關鍵傳球」的數據。這正是因為當對方將禁區填滿防守球員、不給任何地面滲透的空間時，體格不佔絕對優勢的攻擊型中場很難在沒有「支點中鋒」掩護的情況下獨自撕裂防線。他們需要身前有一個能扛住兩名中後衛的「肉盾」來吸引火力，才能最大化他們的盤帶威脅與後插上射門的威力。

▲上一屆卡達世界盃，德國不得不依賴長期在德乙奮鬥、身價僅500萬歐元的菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）來救火。（圖／美聯社／達志影像）

▲40歲的老門將諾伊爾（Manuel Neuer）成了德國隊最後的遮羞布。這是他參加的第5屆世界盃，也是他的國家隊謝幕戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃32強賽爆出開賽以來最大冷門來了。四屆冠軍德國隊在與巴拉圭激戰120分鐘後戰成1：1，最終在「12碼罰球PK大戰」中以3：4落敗，無緣16強。從2018年和2022年的小組賽屈辱出局，到如今止步淘汰賽32強，德國足球在世界盃賽場的低谷不僅仍未見底，反而越陷越深。在這場讓人驚愕的失敗之中，德國人一定無比懷念日耳曼戰車的光輝過往，以及「空戰之王」克洛澤（Miroslav Klose）那一顆顆金子般閃閃發光的頭球。畢竟，在面對對手退後防守、密集防線時，坦克也將陷入泥濘，這時候需要的是如同「斯圖卡轟炸機」般的空戰頭球，在門前將球擠進球員，先打進一球，才能逼迫對手往前進攻，瓦解對方布陣。數據顯示，德國隊本場比賽控球率高達75.4%，創下自1966年有完整統計以來，世界盃淘汰賽單場第三高的控球紀錄。然而，這場比賽卻成為了「控球不等於勝利」的又一經典反面教材。德國在場面上長期佔據絕對優勢，但大量的傳球與控球權卻始終無法轉化為實質的致命一擊。以中場核心穆夏拉（Jamal Musiala）為例，他全場51次觸球，卻交出了0關鍵傳球、0射門的尷尬成績單；而經驗豐富的基米希（Joshua Kimmich）雖有91%的傳球成功率，卻也出現高達28次的丟失球權。德國隊在巴拉圭門前陷入了無效倒腳的泥沼，主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）在調度與換人上的遲疑與缺乏想像力，也讓球隊在面對巴拉圭堅韌的鐵桶陣時顯得束手無策。德國為何輸給了巴拉圭？最核心的癥結在於他們失去了一錘定音的「超級進攻手」，在傳統中鋒位置上面臨嚴重斷層。回顧德國足球的光輝歲月，「德國坦克」向來不缺乏頂級的9號支點。以世界盃歷史進球王克洛澤（Miroslav Klose）為例，他擁有無與倫比的搶點嗅覺、精湛的頭球技術以及在禁區內的絕對統治力。當球隊面對密集防守或陷入僵局時，克洛澤總能作為戰術支點撕裂防線。2002年世界盃，他攻入的5個進球全部是頭球。早期的他彈跳力驚人、搶點嗅覺敏銳，是標準的禁區內殺手。隨著年齡增長與戰術素養的提升，克洛澤不僅保留了禁區內的終結能力，更開發出了極強的背身拿球、做球策應以及前場逼搶能力。他不僅能自己進球，還能完美承擔「支點」作用，為身後的穆勒、厄齊爾等人做牆、拉扯空間。這也是為什麼只要克洛澤在場上，德國隊的進攻立體感就會截然不同的原因。隨後的戈梅茲（Mario Gómez García）同樣具備強大的身體對抗與終結能力。身高189公分，身體素質極佳，左右腳均衡且頭球出色。他是克洛澤之後，德國隊最後一位具備頂級實力的傳統大中鋒。戈梅茲的戰術作用非常明顯，他能在禁區內扛住中後衛，是標準的禁區內「吃餅」型終結者與戰術支點。這也是為何現今德國隊在鋒線無力時，會如此懷念戈梅茲的原因。到了穆勒（Thomas Müller）領軍時期，這樣的情況其實就已經出現端倪了，穆勒如他自己所說，比較像「空間解讀者」（Raumdeuter），他的身體對抗不佔絕對優勢，速度不快，腳下花活也不多，但他擁有歷史級別的足球智商、無球跑動與選位能力。穆勒最可怕的地方在於尋找防線的盲區與縫隙，在最致命的時機出現在最該出現的位置完成致命一擊或助攻。因此，他通常需要身前有一位「真正的9號中鋒」去吸引火力與肉搏，他才能在二線發揮最大的殺傷力。當德國隊缺乏真正的9號時，穆勒往往也會踢得非常掙扎。但那時候德國實力還遠遠高出其他球隊，問題不大。然而，自2014年奪冠後，德國青訓體系更加過度向技術流與全能中場傾斜，導致純粹的終結者在國家隊絕跡。上一屆卡達世界盃，德國不得不依賴長期在德乙奮鬥、身價僅500萬歐元的菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）來救火；而到了本屆賽事，鋒線重任則落在了溫達夫肩上。這就是因為德國自己也發現，在短期盃賽之中，技巧炫目的繡春刀，還不如簡單粗暴的霸王槍有用。上一場巴西對日本的比賽不就說明了？面對對手退守，關鍵是要空戰能夠搶贏，而德國人卻不再注重身體素質。這是本屆德國正前鋒名單:在滿盤皆輸的暗淡夜晚，40歲的老門將諾伊爾（Manuel Neuer）成了德國隊最後的遮羞布。這是他參加的第5屆世界盃，也是他的國家隊謝幕戰。面對點球大戰，巴拉圭特地在第120分鐘換上巴爾武埃納，試圖利用新鮮血液給予致命一擊。然而，諾伊爾在點球大戰中神勇撲出了巴爾武埃納的射門。這項撲救不僅印證了「第115分鐘後替補登場踢點球罰失率高達80%」的殘酷數據，更展現了諾伊爾強大的心理素質與門線統治力。回顧其職業生涯，諾伊爾在世界盃累積出戰23場，貢獻7場零封，是2014年登頂的絕對功臣。儘管未能阻止球隊出局，但他用最後幾次神級撲救挽救了自身的尊嚴。諾伊爾絕對是「站著死」的，他為自己的傳奇生涯畫下了一個悲壯卻值得所有人起立致敬的句號。隨著德國隊的出局，本屆世界盃唯一有望奪冠的德國人，只剩下帶領英格蘭隊的主帥圖赫爾（Thomas Tuchel），這是一個難笑的黑色幽默，但無疑是對德國足協的一大諷刺。德國沒有輸在點球大戰，而是輸給了自己。他們忽視了足球場上最基本的需求：將球踢進球門。德國足球的未來，不能再僅僅依賴於光榮的歷史濾鏡。事實上連最重視傳控的西班牙，這些年也早就別過頭重新重視前鋒選材，2018年慘敗到2022年陣痛，歷經16年才又一次成為奪冠熱門。德國必須痛定思痛，重新找回德國足球傳統的硬朗風格與高效終結能力。唯有重新培養出屬於新時代的頂級中鋒，德國戰車才有機會在未來的廢墟中重新啟動。