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高中生目擊詹江村服務處附近出事而發文詢問

詹江村電話接到手軟 怒嗆已提告造謠

高中生解釋他早已發文澄清 並刪文

兩人月初就因畢典事件而槓上

桃園市議員詹江村繼武陵高中畢業典禮風波後，再度槓上武陵畢業生。有網友昨（29）日在社群平台Threads上發文詢問，詹江村服務處這邊幹嘛了？稱他看到大量警察與救護車，現場疑似還有警方持槍，引發不少網友關注，甚至誤以為詹江村出事。對此，詹江村昨晚在臉書發文駁斥，強調影片地點根本不是他的服務處，並指稱發文的就是武陵畢業生，怒批他散布不實訊息，已正式提出告訴。該網友在網路上詢問「詹江村服務處這邊幹嘛了？」，而事實上，他當時指稱的地點應為桃園區中山北路一帶，距離詹江村服務處仍有一段距離，當時是警消共同出勤，處理一起緊急救護案件，並非詹江村服務處發生治安事故。該名網友發文詢問也讓詹江村本人收到不少關心的訊息和電話，詹江村也因此大為光火，認為高中生是造謠，更怒嗆：「我們法院見面，你已經滿18歲。你的謠言造成我的困擾，一整天都是關心的電話，這次張善政不會再幫你說話，我不相信黃世杰還會挺你，這明顯不是我的服務處，你卻在網路上面造謠。」事件發酵後，也有網友到原詢問文底下留言指正該處並非詹江村服務處，發文者隨後回應，稱詹江村服務處離該處不遠，自己只是不了解路口正確位置才如此描述，並補充詹江村沒事，事發時服務處也已關門半小時。而針對被詹江村怒提告，這名高中生也刪除原文，並再發文澄清：「請詹議員不要再次扭曲事實攻擊我，我早些時候已經澄清了真實地點，而且我並沒有想要攻擊你的任何意思。」事實上，詹江村與該名畢業生於本月1日就曾因武陵高中畢業典禮事件隔空交鋒。當時，桃園市長張善政出席典禮時，遭該生戲稱為「新店市長」，詹江村不滿發文怒嗆高中生「青鳥」、「沒有家教」，張善政則以「年輕人有自己的幽默」緩頰，民進黨桃園市長參選人黃世杰則批評詹江村是「譁眾取寵的小丑」。如今雙方再因Threads事件槓上。