星巴克買一送一變少了！推薦咖啡控划算買法，根據星巴克官網，7月星送禮飲料券有77折咖啡優惠開喝。星巴克表示，今（30）日，Bearista法式風情可頌裝扮MINI熊寶寶開賣；明（1）日起，還有日本爆紅夏季限定「哈密瓜季」哈密瓜吉利星冰樂、哈密瓜伯爵茶那堤登台。
星巴克：7月咖啡優惠77折買法分享！
推薦使用星巴克星送禮買到77折咖啡優惠！根據星巴克官網，月初星轉帳暖心送禮，2026年6月～2026年12月，每月1～7日上午10點開始銷售，活動期間，星禮程會員使用星送禮，單次購買六張150元飲料券享77折。
提醒大家，可兌換任乙杯售價為150元（含）以下之飲料品項；此商品購買後將收到6張電子兌換憑證，可分次兌換，每張券限兌換1杯且限用1次；兌換期限為每月月底；兌換內容不包含加價升級與額外添加濃縮咖啡、佐料、糖漿、燕麥奶等客製化收費項目，且兌換之飲料品項亦不包含酒精飲料、罐裝飲料、瓶裝水及果汁。兌換時若有加價更換之差額，以更換商品之原價計算，差額僅可使用現金、實體禮券與星巴克隨行卡／星巴克APP支付。
星巴克：Bearista法式可頌熊寶寶盲盒今開賣！6款一次看
今年星巴克爆紅的Bearista「可頌熊寶寶」換新造型今開搶！星巴克表示，2026年6月30日（二）當日各門市營業開始時間，開賣「法式風情可頌裝扮MINI熊寶寶」，採盲盒形式隨機包裝，購買時恕無法挑選或指定款式。
Bonjour! 遇見專屬於你的法式可頌熊，星巴克以「法式生活風格」為靈感，為可頌MINI熊寶寶換上巴黎街頭經典穿搭，法式風格、復古女伶風格、小畫家風格、氣質毛呢風格、黑巧女伶風格、南法度假風格，共有6款融合可愛造型、咖啡色調與法式時尚元素的新裝，可作為包包吊飾或鑰匙圈使用。
商品上市當日6月30日（二），為顧及安全，指定法式風情可頌裝扮MINI熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，2026年7月1日（二）起則不受此限。
提醒大家，每張號碼牌僅限購買指定商品至多二個，商品為盲盒隨機包裝，購買時恕無法挑選或指定款式，商品銷售數量依各門市實際庫存為主，部分門市上市首日無銷售商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買；高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口統一發放號碼牌。
日本爆紅「哈密瓜吉利星冰樂」登台！7/1開賣
而4月早在日本爆紅的哈密瓜新品也登台，台灣星巴克夏季限定「哈密瓜季」，開喝2款期間限定飲品，結合哈密瓜果香與哈密瓜吉利，搭配綿密冰沙與鮮奶油的「哈密瓜吉利星冰樂」；「哈密瓜伯爵茶那堤」則將哈密瓜果香融合伯爵茶優雅茶韻。
雖然光看顏色，似乎與日本款不完全一樣，不過夏天喝得到全新哈密瓜口味星冰樂，仍讓人十分期待；而且台灣還要全新「芒果生乳捲」甜點，鬆軟蛋糕體搭配香甜芒果與濃郁乳香，夏日甜蜜7月1日開吃。
Logi Café羅技城市咖啡所7/1登場！Ten Thousand薄巧可頌、焙茶咖啡
Logitech羅技首度跨界攜手人氣咖啡品牌Ten Thousand Coffee，7月1日在Ten Thousand微風廣場店推出限定聯名「Logi Café 羅技城市咖啡所」，可品嚐此次聯名特
別推出的Ten Thousand限定薄荷巧克力可頌與焙茶奶霜咖啡。
現場還能實際體驗新品Mobi無線摺疊滑鼠、MOBILITY行動辦公系列、MX高階商務系列與ERGO人體工學系列，體現「Work Anywhere With Logi」核心概念。
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推薦使用星巴克星送禮買到77折咖啡優惠！根據星巴克官網，月初星轉帳暖心送禮，2026年6月～2026年12月，每月1～7日上午10點開始銷售，活動期間，星禮程會員使用星送禮，單次購買六張150元飲料券享77折。
提醒大家，可兌換任乙杯售價為150元（含）以下之飲料品項；此商品購買後將收到6張電子兌換憑證，可分次兌換，每張券限兌換1杯且限用1次；兌換期限為每月月底；兌換內容不包含加價升級與額外添加濃縮咖啡、佐料、糖漿、燕麥奶等客製化收費項目，且兌換之飲料品項亦不包含酒精飲料、罐裝飲料、瓶裝水及果汁。兌換時若有加價更換之差額，以更換商品之原價計算，差額僅可使用現金、實體禮券與星巴克隨行卡／星巴克APP支付。
今年星巴克爆紅的Bearista「可頌熊寶寶」換新造型今開搶！星巴克表示，2026年6月30日（二）當日各門市營業開始時間，開賣「法式風情可頌裝扮MINI熊寶寶」，採盲盒形式隨機包裝，購買時恕無法挑選或指定款式。
Bonjour! 遇見專屬於你的法式可頌熊，星巴克以「法式生活風格」為靈感，為可頌MINI熊寶寶換上巴黎街頭經典穿搭，法式風格、復古女伶風格、小畫家風格、氣質毛呢風格、黑巧女伶風格、南法度假風格，共有6款融合可愛造型、咖啡色調與法式時尚元素的新裝，可作為包包吊飾或鑰匙圈使用。
提醒大家，每張號碼牌僅限購買指定商品至多二個，商品為盲盒隨機包裝，購買時恕無法挑選或指定款式，商品銷售數量依各門市實際庫存為主，部分門市上市首日無銷售商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買；高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口統一發放號碼牌。
而4月早在日本爆紅的哈密瓜新品也登台，台灣星巴克夏季限定「哈密瓜季」，開喝2款期間限定飲品，結合哈密瓜果香與哈密瓜吉利，搭配綿密冰沙與鮮奶油的「哈密瓜吉利星冰樂」；「哈密瓜伯爵茶那堤」則將哈密瓜果香融合伯爵茶優雅茶韻。
雖然光看顏色，似乎與日本款不完全一樣，不過夏天喝得到全新哈密瓜口味星冰樂，仍讓人十分期待；而且台灣還要全新「芒果生乳捲」甜點，鬆軟蛋糕體搭配香甜芒果與濃郁乳香，夏日甜蜜7月1日開吃。
Logitech羅技首度跨界攜手人氣咖啡品牌Ten Thousand Coffee，7月1日在Ten Thousand微風廣場店推出限定聯名「Logi Café 羅技城市咖啡所」，可品嚐此次聯名特
現場還能實際體驗新品Mobi無線摺疊滑鼠、MOBILITY行動辦公系列、MX高階商務系列與ERGO人體工學系列，體現「Work Anywhere With Logi」核心概念。