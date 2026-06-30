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2026年世界盃小組賽爆冷出局後，韓國足球陷入空前的輿論風暴，總教練洪明甫更在返國時遭球迷圍剿痛罵。面對國家隊近年最慘烈的兵敗風波，韓國隊長孫興慜於今（30）日在個人Instagram發布802字長文。他以「感覺小孩子的夢想舞台垮了」做比喻，直言自己心痛到無法接受現實。這篇真摯的道歉文曝光後，隨即引發韓國網友熱議，大批球迷湧入留言區淚崩：「為何是你道歉。」韓國隊本屆世界盃首戰擊敗捷克後，卻接連敗給墨西哥與南非，最終以A組第三名作收，在各組第三名排名中僅列第10，無緣晉級32強淘汰賽。賽後總教練洪明甫宣布請辭，為球隊失利負責。身為隊長的孫興慜則選擇透過社群平台向球迷發聲。他在文章開頭寫道：「我不知道該從哪裡開始說起。我不能假裝什麼都沒發生，也不想逃避現實。」他首先向韓國國民以及所有熱愛足球的球迷深深致歉，表示自己同樣熱愛足球，如果是站在球迷角度觀看這樣的比賽，也一定會感到失望、無助且痛苦，因此一句「對不起」根本不足以承載球迷受到的傷害與失望。在長文中，最令人鼻酸的一段，是孫興慜談到世界盃對自己的意義。他寫道：「這項賽事對我而言，比任何人都更加珍貴。那一直都是我口中『孩子夢想中的舞台』，如今卻彷彿崩塌了。我真的不知道該如何形容此刻內心的沉重與痛苦。」孫興慜坦言，即使到了現在，他依然很難接受這個結果。但想到球迷承受的失望比自己更深，他甚至連訴說自己的心情都顯得格外小心。他表示，自己非常清楚，為了這屆世界盃，無論是球員、球迷或所有支持者都付出了無數心血，而自己沒能回報大家的期待，心中充滿責任感。除了道歉之外，孫興慜也向球迷做出承諾。他表示，比起用言語表達歉意，更希望回到球場，用實際行動重新贏回大家的信任與笑容。「我會拚上性命，全力奔跑，直到大家再次需要我、再次呼喚我為止。我絕對沒有忘記曾經和球迷許下的約定。」文章最後，他更特別為全體韓國隊球員發聲，希望球迷不要把所有怒火都發洩在球員身上。孫興慜懇切表示：「雖然知道大家真的非常痛苦，但還是誠摯拜託大家，不要給球員們過多的批評與傷害，希望能給予他們更多溫暖的支持與鼓勵。」這篇長文曝光後，短短時間內便吸引大量韓國球迷留言，留言風向幾乎一面倒支持孫興慜。有球迷心疼表示：「為什麼要由孫興慜來道歉？韓國人民最清楚球員們有多難過，你們真的已經盡力了。」也有人看到「孩子夢想中的舞台崩塌了」這句話後忍不住鼻酸，寫下：「光是讀到這一句，我的眼淚就掉下來了。我比起比賽結果，更心疼的是隊長真的覺得自己的夢碎了。」不少球迷也向孫興慜喊話：「你的夢想曾經成就了我們的夢想，直到現在依然如此。請再帶領我們一次，我們會用比批評更大的加油聲守護你。」還有人回憶起他賽後強忍情緒的畫面：「以前看到孫興慜流淚都很心疼，但這次最令人難受的是，他連眼淚都流不出來，只剩下滿滿的失落。我們永遠都會支持你。」