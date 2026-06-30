我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽爆出大冷門，傳統強權德國隊在面對世界排名低自己31名的巴拉圭隊時，儘管全場多數時間攻勢，最終卻在延長賽結束後的12碼罰球PK大戰中以3：4敗下陣來，止步淘汰賽首輪。根據數據統計，這是自1994年排名系統建立以來，世界盃淘汰賽史上第四大的「下剋上」冷門。賽後成為眾矢之的的主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）拒絕扛起責任辭職。根據統計，兩隊在開賽前的世界排名差距高達31位。回顧1994年以來世界盃淘汰賽的歷史排名差距冷門榜，本場賽事位居歷史第四：60位：2018年，俄羅斯淘汰西班牙34位：2002年，韓國淘汰意大利32位：2002年，韓國淘汰西班牙31位：2026年，巴拉圭淘汰德國身為當家前鋒，在PK大戰中操刀卻遺憾失手的哈弗茨（Kai Havertz）賽後情緒低落。他坦言連續兩屆世界盃止步小組或淘汰賽初期，身為球員必須審視自己。「我向大家道歉，這種感覺很難受。巴拉圭防守組織太嚴密，我們始終撕不開防線，且那顆進球被吹掉後，節奏就亂了。」不過哈弗茨也幫助德國打進了追平球，若不是他球隊也進不了PK大戰。對於延長賽中約拿丹·塔（Jonathan Tah）那顆被VAR沒收的關鍵超前球，德國主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）表現得相當憤怒：「那完全是一顆合法的進球，判罰簡直荒謬，我不知道裁判到底看到了什麼。」儘管外界普遍認為納格爾斯曼的帥位將因本屆戰績告急，但他本人在賽後面對媒體提問時立場堅定：「我不會主動辭職。我隨時待命，如果德國足協希望我留任至2028年，我會繼續執教；如果他們不想，那我就離開。」然而，前德國國腳弗里德里希（Arne Friedrich）則持悲觀態度，直言：「納格爾斯曼的執教生涯在德國隊基本已成定局。」打進那顆被沒收進球的約拿丹·塔在賽後受訪時，語氣中充滿無奈。他表示：「這是一種極度殘酷的淘汰方式，輸球的感覺糟糕透頂。」儘管他對爭議判罰感到不滿，但他強調球隊不應將失敗完全歸咎於運氣與判罰：「每位球員都應該進行自我反省，我們代表的是德國這樣一個足球大國，早早出局是不配繼續留下的。」巴拉圭球員毛里西奧（Mauricio）則道出了勝利的關鍵心態：「如果我們今天沒贏，我們就在場上戰死。這就是我們的心態。」巴拉圭隊展現出的堅韌防守，不僅終結了德國隊的爭冠夢，也讓本屆世界盃的戰局再度陷入高度不確定性。