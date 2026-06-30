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2015獲不起訴 2019重啟調查

非法填埋爐碴於農地、國有地

68萬噸爐碴毒害地方 不法獲利超過21億

郭再欽判8年6月 其他7被告最重判6年

台南學甲爐碴案歷經多年調查與審理，台南地方法院昨（29）日作出一審判決。民進黨前中執委、明祥馨公司負責人郭再欽，被認定以明祥馨公司名義收受電弧爐事業廢棄物「爐碴」後，非法填埋於台南學甲農地、工業用地及國有土地，總量高達68萬多公噸，不法利益超過21.6億元。合議庭依違反《廢棄物清理法》等7罪，判處郭再欽應執行有期徒刑8年6個月；另涉未實際繳納公司股款、申報不實、填製不實會計憑證及逃漏稅等罪，判刑2年2個月，得易科罰金，全案仍可上訴。此案早在2015年曾由嘉義、台南地檢署偵辦，當時檢方認定填埋物是再利用後產品，並非廢棄物，郭再欽等人對農地填埋爐碴違法情事不知情，因此獲不起訴。2019年4月，學甲地方里長與民意代表再度檢舉，指郭再欽涉及其他農地、工業地及國有地非法填埋爐碴。南檢重啟調查後，並從台南後壁區另一起爐碴案發現涉案人與學甲案關聯密切，進一步比對超翔公司與明祥馨公司爐碴再利用業務資料，案情因此出現重大突破。判決指出，相關公司原經營電弧爐碴篩分、磁吸及重新配售業務，曾借用明祥馨公司廠房堆置爐碴，後來更借牌使用。明祥馨公司2010年新增廢棄物清除業後，郭再欽見爐碴生意有厚利可圖，也決定投入，卻因技術不成熟、產品品質不佳或銷售不出去，產生大量爐碴堆置壓力。法院認定，郭再欽等人為違法去化爐碴，透過收購農地、購買或承租工業用地，甚至竊占國有地等方式，將從鋼鐵廠收受的爐碴挖埋於2、3公尺深坑後再覆蓋土壤，並以多家公司虛偽申報爐石再利用產品銷售流向，規避主管機關對儲存數量的管理。郭再欽等8名被告均否認犯行，郭再欽辯稱，爐碴再利用商品是產品，不是有毒廢棄物，公共工程也在使用，希望法官公平對待。不過合議庭並未採信，認為爐碴屬於煉鋼業產生的事業廢棄物，依再利用相關規定，僅能作為非農業用地工程填地材料。明祥馨公司雖取得再利用核可，也購置再利用製程所需機器，但因無法產出優良品質水泥製品，或產品銷售不出去，便將爐碴及品質不良產出物填入土地，已非合法事業廢棄物再利用行為，而是非法清理廢棄物。檢方會同環保單位開挖檢驗後，確認學甲大灣段農地遭填埋約9萬8341噸爐碴，學甲工業區則高達58萬1629噸，合計超過68萬公噸。檢方認定，明祥馨公司藉此省下超過18億元廢棄物清除處理費，並向鋼鐵廠收取3億6000萬餘元處理費，不法獲利驚人。法院也指出，郭再欽等人反覆利用相同手法，將爐碴非法掩埋後，再轉手將土地高價出售，嚴重影響環境衛生，危及生態與國民健康，惡性非輕。除郭再欽遭重判外，其餘7名被告也依參與情節，分別判處1年4個月至6年不等徒刑，部分被告另有部分罪名獲判無罪；明祥馨公司因負責人執行業務犯非法清理廢棄物罪，共7罪，應執行罰金200萬元，達昕公司則判罰金10萬元。沒收部分，法院認定郭再欽與林姓被告竊占國有土地取得的139萬1058元犯罪所得應予沒收；明祥馨公司尚有2萬4224.27公噸爐碴未清除完畢，依運費計算犯罪所得6516萬3286元，也對郭再欽、魏姓、賴姓被告及明祥馨公司宣告沒收或追徵。台南市環保局表示，全案目前已有24.7萬公噸爐碴完成去化，尚待處理部分，明祥馨二場仍有約15.4萬公噸，已要求清理義務人儘速完成去化及銷售；至於全程興業廠房下方約27.9萬公噸填埋物，因該處具合法工廠登記及合法建物，若強行拆除恐損及第三人權益，現階段採取風險控管措施，要求清理義務人執行環境監測。環保局強調，未來若該廠房申請變更使用或拆除執照，將立即要求開挖清理，且在爐碴未完成清除前，市府地政局、工務局也將於地籍資料及建築物使用執照進行註記，並未免除清除義務。