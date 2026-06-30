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▲李灝宇在鄧愷威先發登板一役，他在4打數敲2安打，包括1發全壘打，打擊率升到最高點的0.261。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

效力底特律老虎的李灝宇在4月17日完成大聯盟生涯首秀，6月1日敲出生涯第2支全壘打後，隔天就被下放3A，13日重返大聯盟，之後在13場比賽中敲出15支安打，整個6月的打擊率高達0.356、OPS（上壘率+長打率）來到0.916，老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）認為他在打擊和內野守備上所累積的成功經驗為自己帶出強大自信心，從而把天賦激發出來。李灝宇如果能持續目前的優勢，很有機會打出台灣野手在大聯盟的新高度。在過去，台灣選手在大聯盟締造明星級成就的幾乎都是投手，王建民的連兩季19勝、郭泓志的入選明星賽，以及陳偉殷簽下5年8000萬美元合約都是。野手成就最佳的應該是目前效力富邦悍將的張育成，大聯盟生涯有20轟。如果以單季的表現來看，張育成在2021年為印地安人（現守護者）出賽89場、251打席，敲出54支安打、9支全壘打，並攻下39打點，都是台灣選手的紀錄，那一年他做為印地安人內野工具人，打擊率0.228，OPS值0.693，OPS+（標準化OPS，聯盟平均值為100）為87，攻擊數據不算理想，但以他第三年在大聯盟出賽，年齡也才26歲，仍看得出成長空間。但比較可惜的是，張育成在2022年就被交易出去，整季效力4支球隊，嚴重影響他的調整，表現明顯有所下滑，2023年在紅襪隊時一度取代受傷的史托瑞（Travor Story）成為主要的游擊手，但打擊表現實在不怎麼樣，出賽39場，打擊率僅0.162，OPS+只有45，還是因為守備上的加分才不至於讓WAR值（Baseball Reference版本）變成負數，但也只有0.1，這也是他大聯盟的最後一季。張育成大聯盟生涯出賽235場、635打席，敲出121支安打，包括20支全壘打，OPS值0.624。即便攻擊數據不算出色，但無論是生涯或單季（2021年）表現都是台灣野手的最高點，然而李灝宇在6月的表現，已經看得出超越這道障礙的希望。▲李灝宇在一些權威媒體的老虎隊新秀排名中，大致上都在第6~8之間，一般認為他的優勢在打擊。（圖／美聯社／達志影像）因為下放前的火力實在不理想，特別是整個5月的OPS值僅0.441，李灝宇開季至今打擊率0.252、OPS值0.669和OPS+ 84都還稱不上出色，但以近期的狀況和教練團重用他的程度來看，數據的成長是值得期待的。近兩年，李灝宇在一些權威媒體的老虎隊新秀排名中，大致上都在第6~8之間，一般認為他的優勢在打擊，但守備評級其實也在水準之上，再加上兼守二、三壘，等於是內野中線和角落都可以，老虎教頭辛奇甚至表示，偶而讓他跨區去守游擊也不是不可以。在打擊上，李灝宇的球探報告中的好評價在幾年前多偏向於「高天賦」，但經歷去年全季在3A的磨練，2026年季前多了「更成熟」的說詞。這或許可以說明為他在經歷的5月的低潮與被下放之後，再度回到大聯盟能夠做出強烈反彈。一般來說，對新秀打者最艱難的通常剛上大聯盟之後，再過了一小段時間的那個階段。對各隊投手來說，這樣的打者有天賦與潛力，因此剛上來時因為不熟悉，可能會吃虧，但幾場比賽過後，經過球探報告的不斷刷新，總能找到辦法來「修理」菜鳥。然而李灝宇在6月的爆發，讓辛奇印象深刻，「他勇於面對所有我安排他面對的投手，這是他的強項，而且能夠持續做出一些調整。」5月結束時，李灝宇的打擊率只有0.192，但在6月27日對太空人之戰，也就是鄧愷威先發登板一役，他在4打數敲2安打，包括1發全壘打，打擊率升到最高點的0.261，雖然隔天4打數無安打後，又掉到0.252，但過程中確實看得出在調整和適應上的成果。27日這一天，李灝宇在攻、守上都曾有讓辛區「改觀」的演出。5局下面對太空人第二任投手Steven Okert，相中一記左投的滑球，直接拉打轟出全壘打，辛奇認為這是積極的信號，因為在此之前，李灝宇擊出的球多半是反方向的，這證明了攻擊能力上的提升。另外就是那次球迷都知道的美技，李灝宇從二壘區急速後退，托克森（Spencer Torkelson）和卡本特（Kerry Carpenter）分別從一壘、右外野衝過來，但最後還是李灝宇接收了這一球，辛區說，「他當時就是沖著那個球去接的，並沒有小心翼翼，他根本不在乎托克森或凱瑞的位置，從一開始他就覺得那是他的球，我覺得這樣的自信源於經驗。」試想，當對手不斷鑽研你的弱點，或者靠著更快的速球，或者靠著刁鑽的變化球，來攻擊你的揮棒死角或心理盲點，你還是可以一再通過考驗，這絕對是相當明顯的成長。對辛區來說，李灝宇給他的印象就是這樣，當然這還不夠，對手的威脅是持續的，而且很可能越來越大，李灝宇還需要穩定的攻守貢獻來鋪平自己的大聯盟之路。