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根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金州勇士隊與30歲的拉脫維亞明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）達成續約協議，雙方將簽下一份為期2年、總價4000萬美元（約新台幣12.74億元）的延長合約，其中第二年為球員選項。這筆簽約趕在自由市場正式大開前拍板定案，為勇士新賽季的禁區戰力注入強心針。身高221公分的波爾辛吉斯在上個賽季後半段帶傷加盟勇士，雖然僅出賽15場，但在平均23.7分鐘內就能高效貢獻16.1分，展現出極佳的進攻效率。勇士制服組將他視為與格林（Draymond Green）搭檔前場的理想人選，他出色的三分外線投射能力能拉開空間，防守端又能提供禁區護框，完美契合當家球星柯瑞（Steph Curry）的進攻體系。然而，「健康」依然是波爾辛吉斯最大的考驗。過去兩年他飽受阿基里斯腱炎以及「神祕疾病」困擾，上賽季在老鷹與勇士合計僅出賽32場，前一個賽季在塞爾提克也僅打了42場。不過勇士制服組認為，只要他保持健康、持續穩定出賽，以他上季3070萬美元的身價來看，這次能以年薪2000萬美元續留，絕對是一筆超級划算的福袋合約。隨著波爾辛吉斯以2000萬美元續約，這讓勇士隊的要清出足夠薪資空間、向頂級自由球員詹姆斯（LeBron James）提供1510萬美元的「全額非稅中產特例」的難度大增。不過，這並不意味著「柯詹聯手」的夢想破滅。老將格林（Draymond Green）日前宣布拒絕執行自己新賽季2760萬美元的球員選項，這記「神助攻」為勇士提供了極大的操作彈性。消息來源指出，格林與勇士預期會重新簽約回歸，但合約長度與金額將取決於勇士接下來的與詹姆斯的談約進度。據聯盟消息來源透露，勇士依然準備在自由市場開啟後全力追逐詹姆斯。不僅如此，勇士還在暗中探索與華盛頓巫師交易超級巨星戴維斯（Anthony Davis）的可能性，試圖藉此組成「柯瑞＋詹姆斯＋戴維斯」的夢幻三巨頭。雖然目前這筆交易尚未有實質性進展，但隨著格林成為自由球員、波爾辛吉斯歸位，瘋狂的「宇宙勇2.0」藍圖，在這個夏天依然保留了發生的可能。