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行政院日前提出總額2100億元的《國防自主無人載具科技發展及採購條例》草案，在立法院遭藍白兩黨暫緩列案。國民黨立院黨團今（29）日提出無人機草案，內容為連續六年每年編列400億元，總額2400億元，專責投入無人載具採購、量產、維修、人才培育、測試場域建置、產業聚落發展及中小企業、新創扶植等事項。預計週五與民眾黨版、政院版一同付委。草案中指出，國防部應依量大、價廉、智慧化、分布式之原則，訂定無人載具防衛體系之中長期發展目標，應每2年滾動檢討一次，並依台海安全情勢變化及國際先進國家之發展趨勢調整。經濟部應會同國防部，每年向立法院提出無人載具提升國防戰力、產業發展、科技創新及經濟效益階段性發展報告。草案中說明，無人載具防衛體系之規劃，應遵循分布式韌性原則，避免集中部署或集中生產：一、無人載具之生產基地，應分布於至少三個不同縣市，不得集中於單一地理區域，以降低遭受集中打擊之風險。二、無人載具之戰備儲存，應分散於不同據點，單一據點儲存量不得超過總戰備存量之百分之二十五。三、無人載具之操作及指揮系統，應建立分散式備援架構，確保單點失能不致癱瘓整體作戰能力。草案中提到，為建立長期、穩定之無人載具產業發展及國防建設機制，持續推動無人載具產業發展、強化國防自主能量、建構安全可信任之供應鏈體系及提升國際競爭力，中央政府應循年度預算程序，每年編列新臺幣400億元，連續編列6年，總額為新臺幣2400億元。採購部分也規定，單一無人載具採購案金額超過新臺幣1億元者，主辦機關應於決標後30日內向立法院提出書面報告。另，針對「國產化」比例，草案規定，軍用無人載具之採購，應訂定國產化比例目標，並依下列期程逐步提升： 一、本條例施行後二年內：軍用商規無人機之國產化比例達50%以上。 二、本條例施行後四年內：軍用商規無人機之國產化比例達80%以上；無人艇及地面無人載具之國產化比例達70%以上。