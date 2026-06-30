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今年1-2月期統一發票中獎號碼 14人中1000萬大獎、19人抱走200萬

今年1-2月統一發票百萬以上大獎 有14張中獎發票還沒領獎

今（115）年1-2月期統一發票領獎期限至7月6日截止，不過，財政部今（30）日表示，1000萬元特別獎還有4張中獎發票沒來領獎，200萬元特獎也有3張，雲端發票100萬元專屬獎有7張，呼籲大家記得對獎，也許你就是那位中獎幸運兒，中獎者也別忘在領獎期限7月6日以前完成領獎。根據財政部3月25日開出的115年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「87510041」，特獎200萬元中獎號碼為「32220522」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「21677046」、「44662410」、「31262513」。至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「WD08519030」、「WC19356451」、「WH52071407」、「XE72999366」、「WV58998926」、「WQ17892393」、「WG27024749」、「WC39438279」、「VZ40602400」、「WZ29699050」、「WQ70822443」、「WK06554845」、「XB85387258」、「WU04811376」、「XL96516208」、「VZ53908353」、「WJ09563018」、「XE23327796」、「WZ53239220」、「XE62303256」、「XL88634112」、「WH51268391」、「WK22201743」、「WA03186563」、「XB34207680」、「WN87577190」、「XF28871106」、「XE00254104」、「XB02202126」、「XK81684641」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。根據財政部 之前公布今年1-2月期統一發票中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為14張及19張，雲端發票百萬獎也有30張發票中獎。不過，財政部統計，截至今日為止，這期統一發票1000萬元特別獎仍有4張中獎發票未領獎，其中消費金額最低是在新北市土城區金城路McDonald's（麥當勞）只花2元就中獎，還有在台北市中山南路7號1樓7-ELEVEN消費39元、在桃園市龜山區興華二街23號旁永豐停車場支付80元停車費及在台北市萬華區峨眉街47號美觀園消費1579元。這期200萬元特獎也有3張中獎發票還沒來領獎，包括在高雄市仁武區仁雄路86之42號KEBUKE花45元飲料、在高雄市左營區站前北路1號Global Mall樺達奶茶消費61元及在高雄市三民區察哈爾一街148號7-ELEVEN花190買菸。至於雲端發票100萬元專屬獎也有7張中獎發票還沒兌領，包括在foodpanda支付27元外送費、Google Play花90元買應用程式、高雄市苓雅區五福一路40號McDonald's消費204元、在桃園市台灣自來水公司支付274元水費、遠傳電信支付799元電信費、Apple App Store支付180元訂閱費、在蝦皮購物消費1286元。財政部提醒，今年1-2月期中獎統一發票領獎期限至今年7月6日，請大家記得對獎，中獎者要在7月6日以前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。