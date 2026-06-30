政府發錢了！根據勞保局行事曆今（30）天有 6 筆重要給付與國保津貼入帳，符合資格者快刷存摺確認！本次發放包含產檢與陪產假薪資補助、國民年金老年年金、身障基本保證年金等，其中國保喪葬給付一次發給 5 個月，最高可領近 10 萬元。特別提醒，部分給付設有 5 年請求權時效，甚至有「錯過當月不補發」的嚴格限制，若不慎遺忘恐直接充公。本文完整拆解 6 大補助的請領資格限制與最高金額，助您保障權益不漏接！
🟡產檢與陪產檢及陪產假薪資補助：最高回補2日
這是什麼補助：雇主依《性別平等工作法》給予受僱者第 6 日、第 7 日產檢假，或陪產檢及陪產假期間，薪資照常發給。這額外增加 2 日假期的薪資，雇主可向政府申請全額補助。
請領資格限制：必須由雇主依法給假、並確實給付受僱者薪資後，由雇主向勞保局提出申請。本項補助自員工請畢假期並領取薪資的次日起算，設有 5 年請領時效限制。
最易遺忘提醒：這是老闆與人資最常漏勾的福利！許多中小企業主只知道依法要給員工 7 天全薪產檢或陪產假，卻完全不知道其中 2 天的薪資其實可以找政府全額回補，平白放棄自身權益。
最高可以領多少：補貼日數最高以 2 日（16 小時）為限。若以受僱者月薪最高上限投保金額來試算，雇主最高可獲得數千元不等的薪資回補。
🟡國保身心障礙年金併計勞保年資最低每月發給5437元
這是什麼補助：若勞工在參加國保期間不幸遭受傷害或罹患疾病，被鑑定為重度以上身心障礙、無謀生能力時，若過去也曾參加過勞保，可以將兩者的年資合併計算，藉此拉高每月請領的身心障礙年金金額。
請領資格限制：被保險人需在國保加保期間被鑑定為重度身心障礙、無謀生能力，且其勞保年資未滿 15 年。
最易遺忘提醒：身心障礙給付設有最殘酷的「完全不補發」地雷！不論民眾符合資格幾年了，勞保局一律規定只能「從提出申請且符合條件的當月」開始按月發給，錯過的歷史月份完全無法回溯補發，晚一個月請領就是現虧一個月。
最高可以領多少：這項給付設有基本保障金額，經過先前消費者物價指數（CPI）連動調升後，目前每月最低保證發給 5437 元。若併計勞保年資疊加，年資越長，每月領取金額無特定上限。
🟡國民年金老年年金符合特定保障最高可領4049元
這是什麼補助：針對年滿 65 歲，在家庭主婦、無業或退休無社會保險期間參加「國保」的民眾，所發放的基本老年生活保障。
請領資格限制：年滿 65 歲且曾經參加國保、按時繳納保費的被保險人。計算方式分為 A、B 兩式，但若民眾有欠繳保費、請領其他社會福利津貼、或已領取勞保老年給付等限制情形，則無法使用較優渥的 A 式。
最易遺忘提醒：本項年金雖然可以往回追溯補發，但設有「最多只能追溯最近 5 年」的緊箍咒。若老人家滿 65 歲時忘記申請，直到 73 歲才提出，勞保局依法僅能補發 68 歲至 73 歲的年金，其餘 3 年本該到手的血汗錢直接被國家沒收。
最高可以領多少：若符合 A 式資格，經調升後目前基本保證金額自 4049 元起跳。實際可領金額與「投保年資」直接掛鉤，年資越長、每月領越多，因此沒有固定的最高金額上限。
🟡國保喪葬給付一次給98805元！錯過5年直接充公
這是什麼補助：被保險人在參加國民年金保險期間（65 歲前）不幸身故，政府為了減輕家庭負擔，提供的一筆定額殯葬費用補貼。
請領資格限制：被保險人必須是在國保加保期間、且未滿 65 歲身故。這筆錢並非限定親屬請領，而是直接發給「實際支出殯葬費的人」，申請時需檢附支出殯葬費的收據或發票。
最易遺忘提醒：這是全台公認最常被平白漏掉的驚人紅包！ 許多家屬直覺認為過世的長輩一生都沒工作，肯定沒有任何津貼，卻忽略了長輩其實一直有在繳納國保。這筆錢自被保險人身故當天起算，只要超過 5 年沒申請，請求權直接消滅，1 塊錢都拿不到。
最高可以領多少：此為一次性給付，按被保險人死亡當月之國保月投保金額一次發給 5 個月，金額精準為 98805 元，最高逼近 10 萬元。
🟡國保遺屬年金：最多追溯最近5年最高領6074元
這是什麼補助：國保被保險人在加保期間死亡、或正在領取國保老年／身心障礙年金期間身故，為了維持其家庭基本生活，按月發給符合條件遺屬的年金。
請領資格限制：請領人設有嚴格的順位限制，第一順位為配偶及子女。配偶需年滿 55 歲且婚姻關係滿 1 年（或扶養符合條件之子女）；子女需未成年或在學。同樣受限於「最多僅能追溯最近 5 年」的時間限制。
最高可以領多少：目前每月基本保障金額為 4049 元。若同一順位符合條件的遺屬有 2 人以上，每多 1 人可加發 25%，最多加發至 50%。因此，該份年金上限最高可達基本保障額的 1.5 倍，每月最高大約可領 6074 元。
🟡國保身心障礙基本保證年金不補發每個月領5437元
這是什麼補助：針對在國民年金保險實施前就已經遭遇身心障礙，或是加保期間經鑑定為重度以上身心障礙、無謀生能力的弱勢族群，由政府直接給予的按月基本生活照護津貼。
請領資格限制：除了經評估為重度以上身心障礙無謀生能力外，此項給付設有嚴格的「財稅排富限制」。申請人個人一整年的綜合所得總額不得超過 50 萬元、土地及房屋價值合計不得超過 500 萬元。
最易遺忘提醒：本項同樣屬於「完全不補發」系列。由於設有排富與身障複查限制，許多民眾嫌麻煩或不看通知而拖延，一旦錯過就只能從「申請當月」起算，過往月份的津貼一概無法補發，直接充公。
最高可以領多少：只要順利通過財稅與身障複查，每人每月可領取固定金額，經過物價指數調整後，目前最高發給金額為每個月 5437 元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這是什麼補助：雇主依《性別平等工作法》給予受僱者第 6 日、第 7 日產檢假，或陪產檢及陪產假期間，薪資照常發給。這額外增加 2 日假期的薪資，雇主可向政府申請全額補助。
請領資格限制：必須由雇主依法給假、並確實給付受僱者薪資後，由雇主向勞保局提出申請。本項補助自員工請畢假期並領取薪資的次日起算，設有 5 年請領時效限制。
最易遺忘提醒：這是老闆與人資最常漏勾的福利！許多中小企業主只知道依法要給員工 7 天全薪產檢或陪產假，卻完全不知道其中 2 天的薪資其實可以找政府全額回補，平白放棄自身權益。
最高可以領多少：補貼日數最高以 2 日（16 小時）為限。若以受僱者月薪最高上限投保金額來試算，雇主最高可獲得數千元不等的薪資回補。
這是什麼補助：若勞工在參加國保期間不幸遭受傷害或罹患疾病，被鑑定為重度以上身心障礙、無謀生能力時，若過去也曾參加過勞保，可以將兩者的年資合併計算，藉此拉高每月請領的身心障礙年金金額。
請領資格限制：被保險人需在國保加保期間被鑑定為重度身心障礙、無謀生能力，且其勞保年資未滿 15 年。
最易遺忘提醒：身心障礙給付設有最殘酷的「完全不補發」地雷！不論民眾符合資格幾年了，勞保局一律規定只能「從提出申請且符合條件的當月」開始按月發給，錯過的歷史月份完全無法回溯補發，晚一個月請領就是現虧一個月。
最高可以領多少：這項給付設有基本保障金額，經過先前消費者物價指數（CPI）連動調升後，目前每月最低保證發給 5437 元。若併計勞保年資疊加，年資越長，每月領取金額無特定上限。
這是什麼補助：針對年滿 65 歲，在家庭主婦、無業或退休無社會保險期間參加「國保」的民眾，所發放的基本老年生活保障。
請領資格限制：年滿 65 歲且曾經參加國保、按時繳納保費的被保險人。計算方式分為 A、B 兩式，但若民眾有欠繳保費、請領其他社會福利津貼、或已領取勞保老年給付等限制情形，則無法使用較優渥的 A 式。
最易遺忘提醒：本項年金雖然可以往回追溯補發，但設有「最多只能追溯最近 5 年」的緊箍咒。若老人家滿 65 歲時忘記申請，直到 73 歲才提出，勞保局依法僅能補發 68 歲至 73 歲的年金，其餘 3 年本該到手的血汗錢直接被國家沒收。
最高可以領多少：若符合 A 式資格，經調升後目前基本保證金額自 4049 元起跳。實際可領金額與「投保年資」直接掛鉤，年資越長、每月領越多，因此沒有固定的最高金額上限。
這是什麼補助：被保險人在參加國民年金保險期間（65 歲前）不幸身故，政府為了減輕家庭負擔，提供的一筆定額殯葬費用補貼。
請領資格限制：被保險人必須是在國保加保期間、且未滿 65 歲身故。這筆錢並非限定親屬請領，而是直接發給「實際支出殯葬費的人」，申請時需檢附支出殯葬費的收據或發票。
最易遺忘提醒：這是全台公認最常被平白漏掉的驚人紅包！ 許多家屬直覺認為過世的長輩一生都沒工作，肯定沒有任何津貼，卻忽略了長輩其實一直有在繳納國保。這筆錢自被保險人身故當天起算，只要超過 5 年沒申請，請求權直接消滅，1 塊錢都拿不到。
最高可以領多少：此為一次性給付，按被保險人死亡當月之國保月投保金額一次發給 5 個月，金額精準為 98805 元，最高逼近 10 萬元。
這是什麼補助：國保被保險人在加保期間死亡、或正在領取國保老年／身心障礙年金期間身故，為了維持其家庭基本生活，按月發給符合條件遺屬的年金。
請領資格限制：請領人設有嚴格的順位限制，第一順位為配偶及子女。配偶需年滿 55 歲且婚姻關係滿 1 年（或扶養符合條件之子女）；子女需未成年或在學。同樣受限於「最多僅能追溯最近 5 年」的時間限制。
最高可以領多少：目前每月基本保障金額為 4049 元。若同一順位符合條件的遺屬有 2 人以上，每多 1 人可加發 25%，最多加發至 50%。因此，該份年金上限最高可達基本保障額的 1.5 倍，每月最高大約可領 6074 元。
這是什麼補助：針對在國民年金保險實施前就已經遭遇身心障礙，或是加保期間經鑑定為重度以上身心障礙、無謀生能力的弱勢族群，由政府直接給予的按月基本生活照護津貼。
請領資格限制：除了經評估為重度以上身心障礙無謀生能力外，此項給付設有嚴格的「財稅排富限制」。申請人個人一整年的綜合所得總額不得超過 50 萬元、土地及房屋價值合計不得超過 500 萬元。
最易遺忘提醒：本項同樣屬於「完全不補發」系列。由於設有排富與身障複查限制，許多民眾嫌麻煩或不看通知而拖延，一旦錯過就只能從「申請當月」起算，過往月份的津貼一概無法補發，直接充公。
最高可以領多少：只要順利通過財稅與身障複查，每人每月可領取固定金額，經過物價指數調整後，目前最高發給金額為每個月 5437 元。