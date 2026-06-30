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排名 進球時間 進球球員（國家） 賽事對手 1 95分00秒 馬丁內利（巴西） 2026年 vs 日本 ❌ 2 94分26秒 托蒂（義大利） 2006年 vs 澳洲 3 93分41秒 沙德利（比利時） 2018年 vs 日本 ❌

▲2026年美加墨世界盃32強賽，日本隊以1：2遭到巴西隊逆轉絕殺。這日本繼2002年、2010年、2018年與2022年後，隊史第5次在世界盃淘汰賽首輪飲恨。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃32強淘汰賽，日本男足與世界強權巴西隊鏖戰至最後一刻，最終以1：2遺憾落敗。讓藍武士止步32強的這場敗仗，是在比賽第95分鐘遭遇巴西前鋒馬丁內利（Gabriel Martinelli）的致命一擊。這一球勾起全日本球迷8年前在俄羅斯慘遭逆轉的痛苦回憶，同時殘酷地揭示了日本隊與世界頂級強權之間，最難以跨越的「板凳深度」差距。日本隊此役在上半場第29分鐘，靠著中場大將佐野海舟展現招牌的防守斷球後一路推進，起腳破網取得1：0先馳得點。然而，下半場巴西名將卡塞米羅（Casemiro）頭槌扳平比分，更在下半場傷停補時第95分鐘，由吉馬良斯（Bruno Guimarães）送出精準妙傳，助攻替補上陣的馬丁內利攻入絕殺球。根據美國媒體《CBS Sports Golazo》官方統計，馬丁內利這記第95分鐘的進球，創下了世界盃淘汰賽歷史上，在常規90分鐘內「最晚攻入的決勝絕殺球」紀錄。而這份殘酷的歷史排行榜上，前三名竟然有兩場是由日本隊扮演悲劇主角。這項數據如同鹽水般灑在全日球迷的心口上。從2018年「羅斯托夫悲劇」面對比利時遭到補時逆轉，到2026年面對巴西的最後一擊，相同的黑色劇本在八年後再度上演，成為日本足壇揮之不去的補時惡夢。這場看似差之毫釐的惜敗，實則暴露出日本隊與世界頂級強權之間最致命的差距。日本隊敗北的原因固然很多，但兩隊「替補陣容」的差距，無疑是決定生死的關鍵。日本隊上半場帶著1球領先進入休息室，下半場原班人馬續戰。反觀巴西隊，在上半場主力中場帕奎塔（Lucas Paquetá）受傷後，下半場一開賽便能果斷換上皇家馬德里級別的超級神童恩德里克（Endrick）改打全面進攻；第56分鐘扳平比分後，又用英超阿森納前鋒馬丁內利換下庫尼亞（Matheus Cunha）。此時日本總教練森保一也做出應對，一口氣撤下堂安律與中村敬斗兩名翼衛，換上菅原由勢與鈴木淳之介試圖守住和局。隨後森保一雖再換上田中碧與町野修斗，但令人唏噓的是，當日本隊需要有人挺身而出、切換成進攻齒輪去搶勝時，板凳席上卻已無牌可用，甚至逼得此役才迎來世界盃首秀的町野修斗必須在關鍵時刻頂替伊東純也。「如果三大核心健康，情況會不會不一樣？」這是賽後所有日本球迷心中的集體假設。平心而論，若非三笘薰、南野拓實與久保建英等主力在賽前遭遇傷兵魔咒，森保一在下半場調兵遣將時，絕對能有更充裕的陣容去執行不同的戰術布局。但「球場上沒有如果」，在現有陣容已傾盡全力的情況下，這場敗仗無情地證明了：日本隊的陣容深度在面對世界一流水準時，容錯率依舊太低。當巴西隊從板凳席上走下來的是歐冠豪門核心，而日本隊卻陷入戰力斷層時，細節便決定了成敗。這場比賽深刻體現出日本足球與世界頂峰的距離，藍武士的亞洲第一固然已經走得扎實，但要真正打破淘汰賽魔咒、拒絕悲劇重演，如何培養出第二套、甚至第三套具備世界級破壞力的板凳陣容，將是日本足球下一個四年最艱鉅的課題。