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倫敦氣候行動週規模創新高 逾7.5萬人參與

英國創6月高溫紀錄 政府發布極端高溫警報

專家：歐洲城市未為高溫做好準備

高溫死亡人數持續攀升 英國估2050年恐破萬人

英國近日遭熱浪侵襲，適逢「倫敦氣候行動週」（London Climate Action Week，LCAW）舉行，一場原本聚焦討論「極端高溫影響」的論壇，竟因會場溫度過高、危及公共健康而臨時取消，形成諷刺場面，也凸顯歐洲城市面對氣候變遷所暴露出的基礎設施脆弱性。根據路透社報導，這場活動原定於倫敦政治經濟學院（London School of Economics）一棟近百年歷史建築內舉行。由於該建築與英國許多老建築一樣，主要依靠自然通風及電風扇降溫，未設置空調系統。主辦單位表示，考量現場高溫恐對與會者健康造成風險，因此決定取消活動。非營利組織「實用行動」（Practical Action）氣候專家安德森（Chris Anderson）形容，這是令人印象深刻的諷刺案例，「一場原本要協助脆弱族群因應極端高溫的活動，竟然因為高溫本身而無法舉行。」他認為，這也凸顯全球暖化帶來的衝擊，將影響所有國家與族群，而非僅限於發展中國家。儘管熱浪帶來挑戰，今年倫敦氣候行動週規模仍持續擴大。主辦單位表示，今年共有超過7.5萬名來自政府、企業、金融界及公民團體的代表參與，舉辦約1300場活動，討論如何加速全球氣候行動，為11月將在土耳其舉行的第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）暖身。獨立金融智庫「碳追蹤」（Carbon Tracker）政策主管佛蘭德（Richard Folland）表示，今年活動熱度明顯高於往年，部分原因是紐約氣候週（New York Climate Week）影響力下降，加上今年4月哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）舉辦全球首場聚焦逐步淘汰化石燃料的國際峰會，已有57國表態支持以符合科學目標的速度，循序推動能源轉型，進一步帶動國際政治動能。在活動期間，英國創下有紀錄以來最高6月氣溫。英國氣象局（Met Office）指出，英格蘭南部測得攝氏35.8度高溫；路透氣候監測（Reuters Climate Monitor）也顯示，倫敦當時氣溫達攝氏32度，比1961年至1990年6月平均最高溫高出12.3度。不僅英國，歐洲多國近期同樣遭遇破紀錄高溫侵襲，交通運輸受到影響，部分學校及觀光景點關閉，有些地區氣溫甚至比歷年同期平均高出攝氏18度。氣象學家指出，這波熱浪可能與「阻擋高壓」（Omega block，又稱Ω型阻塞）天氣型態有關，該現象會使熱空氣長時間滯留同一區域，導致高溫持續累積。國際非營利組織「氣候組織」（Climate Group）執行長克拉克森（Helen Clarkson）指出，這波熱浪證明氣候變遷已不再只是科學預測，而是所有人正在面對的現實。她表示，歐洲許多城市原本並非為極端高溫而設計，因此高溫已衝擊生活各個層面，包括學校停課、民眾被要求減少外出工作、醫院及安養機構面臨營運壓力，甚至鐵軌因高溫變形，最脆弱族群更因此失去生命。她呼籲各國政府加速推動能源電氣化、減少燃燒化石燃料，並改善城市環境，提高耐熱能力，「這場熱浪再次敲響警鐘，而且比以往任何一次都更加清楚。」除了減碳之外，提升社會對極端天氣的調適能力，也成為今年倫敦氣候行動週的重要議題，包括如何因應熱浪、乾旱、洪水及風暴等極端氣候事件，尤其是資源有限的發展中國家。根據《刺胳針》（The Lancet）去年10月發布的研究，全球每年因高溫死亡的人數，已較1990年代增加23%，平均每年約54.6萬人喪命，其中多數發生在發展中國家。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）呼籲，各國政府應投入更多資金提升氣候韌性，包括考慮對化石燃料企業的超額利潤課徵稅收，用於支持相關調適計畫。英國獨立氣候變遷委員會（Climate Change Committee）則警告，英國目前面對高溫的準備仍「明顯不足」，估計每年需投入約110億英鎊改善相關基礎設施，否則到了2050年，英國每年因高溫死亡的人數恐將突破1萬人。