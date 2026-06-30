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由於美國對輝達高階晶片有出口管制，禁止銷往中港澳地區，不過，昨（29）日媒體報導，因涉嫌出口輝達晶片GB300，地檢署偵辦搜索包含是方電訊、青雲科技，以及美超微台灣分公司。是方今發布重訊表示，全力配合檢調單位進行相關調查，並強調對客戶設備無權涉入。針對媒體報導檢調單位調查機房客戶疑似非法輸出AI設備一事，是方電訊指出，公司為資料中心機房服務業者，對客戶設備無權涉入。針對此次事件，已配合檢調單位進行相關調查，並與客戶行為無涉。是方表示，官方網站明訂AI資料中心設備管理特別規範，以配合政府打擊客戶非法輸出AI設備之行為。目前營運正常，對財務業務無重大影響。規範指出，若觀察到客戶設備有「進出異常頻繁」、「高價值貨品未於合理時間範圍內拆箱上架」以及「未拆箱即原封攜出」等疑似異常行為或不合理倉儲樣態，得以書面或電子郵件通知客戶，要求在時限內配合說明設備的實際狀況與用途。