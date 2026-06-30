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李麗娟疑為安親班老師 卻掛名凱思負責人

李麗娟疑無法合理說明凱思龐大金流和人脈

凱思疑拿錢辦事 帳房李光昕卻疑滯留海外

民眾黨主席黃國昌因遭指透過凱思國際籌組狗仔隊、長期跟拍政界人士，並涉嫌收受資金後於立法院進行特定質詢，日前遭北檢首度傳喚到案說明。而《鏡周刊》今（30）日爆料，檢方此次傳喚重點在於釐清凱思國際實際主導者，以及誰負責指揮、調度狗仔；若確認黃國昌為實際負責人，凱思收受臺雅集團少主匯款200萬元，便可能與其立院質詢臺雅詐騙案產生對價關聯，進一步牽動貪污罪嫌。不過，此案還有3大疑點亟需釐清，包括凱思掛名負責人李麗娟的角色、其和《民報》的關係，是否僅為人頭，以及黃國昌是否拿錢辦事等。根據該報導，承辦此案的檢察官曾借調法務部檢察司辦事，並具第一線刑警背景，辦案風格強勢，對政治人物及重大案件也有偵辦經驗。而黃國昌25日接受偵訊時，仍選擇獨自出庭，未委任律師陪同辯護，庭訊結束後也一如過往，透過媒體高分貝回應外界質疑。不過，本案仍有多項疑點尚未釐清。首先，該報導指出，凱思國際於2021年成立時，100萬元資本額中，有90萬元來自黃國昌小姨子高翬所設安親班的老師李麗娟，另外10萬元則由高翬表弟賴以強臨櫃存入；但公司股東登記掛名陳美吟，負責人則由李麗娟擔任。隔年，凱思國際又收到黃國昌一名傳產金主匯入1000萬元，隨後轉為注資《民報》。該報導表示，該名金主據稱已向友人透露，這幾年陸續提供黃國昌超過億元資金奧援，且每筆都有金流紀錄；其中這筆1000萬元，也是因黃國昌再三請求，才匯入凱思國際。由於該名金主與李麗娟根本互不相識，也讓外界質疑，黃國昌才是凱思國際背後的實際主導者。此外，李麗娟與時任《民報》負責人張晉源並無交集，卻曾以凱思國際及求真民調負責人的身分，指派張晉源擔任《民報》董事長。短短5年間，相關公司金流累計超過3000萬元，但李麗娟僅領取一般行政人員薪資，對於名下公司龐大金流及背後人脈關係，至今仍無法提出合理說明，也使外界對其是否為人頭負責人的質疑升高。報導進一步指出，另一起爭議則與《鏡電視》有關。前國民黨立委陳建平與智邦科技創辦人黃安捷退出鏡電視董事會後，於2023年各自匯款700萬元給凱思國際；之後黃國昌便開始對《鏡電視》展開連番砲轟，引發外界聯想是否涉及「拿錢辦事」。至於負責凱思國際管帳、狗仔排班及租車跟監任務的李光昕，在狗仔案曝光後出境，至今尚未返國，其角色與相關金流去向，也將是檢方後續追查的重點。據報導，若檢方能確認黃國昌就是凱思國際的實際負責人，凱思國際收受臺雅集團匯款一事，就可能與黃國昌產生直接關聯，進一步牽動涉貪疑雲。