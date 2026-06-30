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右邊鋒｜梅西（阿根廷）： 在小組賽中獨攬6顆進球，不僅高居本屆世界盃進球榜之冠，更展現了無人能及的進攻主宰力。





在小組賽中獨攬6顆進球，不僅高居本屆世界盃進球榜之冠，更展現了無人能及的進攻主宰力。 左邊鋒｜維尼修斯（Vinicius Jr. / 巴西）： 憑藉招牌的邊路爆發力與過人技術，在左路掀起森巴風暴。





憑藉招牌的邊路爆發力與過人技術，在左路掀起森巴風暴。 中路雙槍｜姆巴佩（法國）＆ 哈蘭德（挪威）： 踢進4球的法國神鋒姆巴佩與挪威一哥哈蘭德強強聯手，在禁區中路搭檔摧毀對手防線。





中後衛｜迪內（Diney Borges）： 在小組賽期間瘋狂繳出31次高效率解圍，防守對抗成功率更飆破68%，是禁區內不可逾越的地空屏障。





在小組賽期間瘋狂繳出31次高效率解圍，防守對抗成功率更飆破68%，是禁區內不可逾越的地空屏障。 門將｜沃齊尼亞（Vozinha）： 這位高齡40歲才迎來世界盃初登場的資深門將，在對陣西班牙的關鍵戰役中單場完成7次神級撲救，隻手幫助球隊爆冷零封強敵，成為維德角挺進32強的最關鍵功臣。





2026美加墨世界盃足球賽歷經72場小組賽的激烈廝殺，32強名單已正式全數出爐。知名體育數據權威網站《Opta》隨即透過大數據評分，遴選出本屆世界盃小組賽的「最佳11人陣容」。這份名單除了由梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）及哈蘭德（Erling Haaland）等當代超級巨星領銜外，最大驚奇莫過於首度叩關會內賽就殺進淘汰賽的非洲島國「維德角」，共有2名防守大閘強勢入選，成為最勵志的黑馬傳奇。為了將小組賽表現最瘋狂的頂級前鋒全數納入，《Opta》此次特別排出了侵略性極強的「4-2-4」極端進攻陣型，前場四人組的火力堪稱摧枯拉朽：相較於星光熠熠的前場，後防線則成了黑馬證明身價的舞台。全國人口僅約50多萬、國土狹小的非洲島國維德角，本次在小組賽接連逼平西班牙、烏拉圭等前世界冠軍，其後防核心的驚人數據也獲得《Opta》認證：除了維德角的雙璧之外，後防線另外三個席位則由日本隊的、西班牙神童，以及迦納的塞納亞（Alidu Seidu）共同撐起。而在負責過渡與戰術串聯的雙中場體系中，《Opta》則挑選了在中場數據貢獻有目共睹的實力派球星。包含美國隊中場核心，他在小組賽期間為球隊製造了7次關鍵進攻機會；以及厄瓜多的，更繳出高達8次的進攻機會製造，兩人不論在防守覆蓋率或進攻組織上，皆為各自國家隊提供了強大的續航力。