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📍新北市美術館：搭至「LB08 鶯歌車站」

▲因應三鶯線將通車，新北市美術館即日起推出《海山夜行》光雕秀。（圖／新北市文化局提供）

📍鶯歌陶瓷博物館：搭乘至「LB09 陶瓷老街站」

▲鶯歌陶瓷博物館除了是陶瓷藝術的展示空間外，建築物本身即是一座空間藝術作品。（圖／翻攝鶯歌陶瓷博物館臉書）

📍鶯歌陶瓷老街：搭乘至「LB09 陶瓷老街站」

▲鶯歌陶瓷老街的正式定名，是在民國89年(西元2000年)時。（圖／翻攝新北觀光旅遊網）

📍三峽清水祖師廟：搭乘至「LB06三峽站」

▲清水祖師廟創建於西元1769年，經過多次重建。（圖／翻攝三峽清水祖師慈聖會清溪巖臉書）

📍聖瑪莉丹麥麵包莊園：搭乘至「頂埔站」

▲到聖瑪莉丹麥麵包莊園可以玩烘焙DIY，更有親子樂園。（圖／翻攝聖瑪莉官網）

🟡「三鶯線」12座高架車站名單與轉乘站點全覽

▲捷運三鶯線全線營運路線圖。（圖／新北捷運局提供）

橫跨新北市土城、三峽、鶯歌三區的新北捷運三鶯線（LB01頂埔站至LB12鶯桃福德站），將於今（30）日下午14:00正式通車，並免費試乘兩個月。三鶯線是串聯土城、三峽與鶯歌的捷運路線，全長14.29公里、共設12座高架車站，沿線匯集了老街古蹟、藝文場館與自然生態旅遊點，《NOWNEWS今日新聞》整理沿線捷運站點順遊景點推薦。新北全新地標，純白蘆葦叢的建築外觀極具設計感。園區內有高達15公尺的巨型裝置藝術《坯》。新北市美術館近日為了慶祝開館週年及三鶯線通車，舉辦《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》，活動時間即日起至7月12日，以建築光雕、聲音藝術、舞蹈影像及地景劇場打造近10分鐘沉浸式夜間展演。另外，7月4、5日兩天更將有煙火秀，兩日20時20分煙火展演《與城共生》，以「共生」為主題，透過璀璨煙火回應三鶯地區的人文底蘊，描繪城市與居民共同成長、共同呼吸的美好夜景。地址：新北市鶯歌區館前路300號電話：02-2679-6088出站步行約2分鐘即可抵達。館內有豐富的陶瓷展覽與天光灑落的絕美迴廊，除了是陶瓷藝術的展示空間外，建築物本身即是一座空間藝術作品。進入館內，遊客將游走於大量無彩或低彩的建築元素，如清水混凝土、洗石子牆面、灰色石材、棕褐色木頭等所組合出的不間斷、層次豐富的空間中。整體以灰色系為主的無色彩、中性低調的環境氣氛，使人感到安靜自在，適合親子共遊與陶藝DIY。地址：新北市鶯歌區文化路200號電話：02-86772727鶯歌陶瓷老街位於尖山埔街、育英街與重慶街之間的街廓，匯集百家陶瓷工藝店、文創商店與「鶯歌光點美學館」。經新北市政府整建後，原本的舊窯廠華麗轉身為陶瓷專賣店、藝術工作室、DIY教室與展售中心，成為臺灣體驗旅遊的先驅者。▪️地址：新北市鶯歌區文化路、尖山埔路祖師廟創建於西元1769年，並在西元1833年時因地震損毀而重建。到西元1895年時又慘遭日軍焚毀，四年後（西元1899年）在地方士紳籌畫下二度重建。第三次則在二戰後，由藝術家李梅樹先生主導設計規劃。三峽清水祖師廟是全台唯一有「東方藝術殿堂」美譽的廟宇，整座祖師廟乃是以木為頂、以石為基的建築，採五門三殿式的格局，廟頂層層疊疊，每根脊上都有富麗堂皇的裝飾，廟內則無處不雕、無處不琢。其中最精彩的是廟中的石雕、石刻，不論就技巧與手法分析，都是民間藝術之最。地址：新北市三峽區秀川里長福街1號電話：02-2671-1031是全台唯一的丹麥麵包觀光工廠，裡頭更有以烘焙、麵包、蛋糕為主題的親子樂園。除了受歡迎的「蛋糕DIY 」，必玩設施包含3萬顆夢幻球池，還有大朋友、小朋友都愛的貝貝溜滑梯，並有砲台噴球、互動投影牆。地址：新北市土城區中山路21號電話：02-2268-9600LB01 頂埔站：【核心轉運站】無縫轉乘捷運板南線，設直達通道，2分鐘對接藍線月台。LB02 媽祖田站：車站位於土城區中央路四段。LB03 長壽山站：車站位於三峽區介壽路三段。LB04 橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路。LB05 龍埔站：車站位於三峽區龍埔路。LB06 三峽站：車站位於三峽區國慶路。LB07 台北大學站：車站位於三峽區復興路，鄰近北大特區。LB08 鶯歌車站：【核心轉運站】設專屬彩虹通廊，2分鐘快速轉乘台鐵鐵路。LB09 陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側，直達熱門觀光老街商圈。LB10 國華站：車站位於鶯歌區國華路近光明街口。LB11 永吉公園站：車站位於鶯歌區鶯桃路、德昌二街口。LB12 鶯桃福德站：【未來延伸轉運】預留尾軌，未來延伸桃園八德銜接桃園綠線通往機場。