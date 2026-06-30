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在2026世界盃32強賽中，奪冠熱門德國隊歷經延長賽與殘酷的PK大戰，最終敗給黑馬巴拉圭，黯然止步32強。賽後，德國足球界與支持者對於延長賽中遭VAR沒收的那顆超前球感到極度不滿，連德國籃球傳奇巨星、曾效力NBA達拉斯獨行俠隊超過20年的「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）也忍不住在社群媒體上發文，公開表達自己對這次判決的震驚。比賽進入延長賽第98分鐘，德國後衛約拿丹·塔（Jonathan Tah）頂進了疑似超前比分的頭槌，將戰局推向高潮。然而，主審在 VAR 介入檢視後，竟以安東（Waldemar Anton）在進攻時對巴拉圭門將奧蘭多·吉爾（Orlando Gill）犯規為由，判定進球無效。這項爭議判決不僅讓現場德國球迷憤怒不已，諾威斯基隨即於社群媒體上表達震驚知情，直言「那才不是犯規！」。對於許多熟悉英超的觀賽者而言，這球的肢體接觸屬於足球競技中常見的身體對抗，判定為犯規顯得過於嚴苛。這場被視為本屆賽事最大冷門之一的比賽，帶給觀眾截然不同的感受。巴拉圭門將奧蘭多·吉爾在本場比賽表現神勇，不僅在正規時間內多次擋下德國隊的攻勢，更在PK大戰中封出兩記十二碼球，成了巴拉圭舉國歡騰的「國家英雄」。反觀德國隊，儘管全場擁有75%的控球率，且以719次傳球遠勝巴拉圭的161次，但在高壓防守下始終難以轉化為實質進球。賽後，德國國內媒體對此役表現感到震驚與悲憤。前德國國腳與評論員紛紛點出，過度聚焦於 VAR 判決或許掩蓋了德國隊自身進攻缺乏創意的問題，但不可否認，該爭議判決在當下確實成了決定勝負的關鍵轉折。隨著德國隊正式遭到淘汰，這支曾四度捧起大力神盃的勁旅，再度陷入低谷。自2014年奪冠後，德國在過去三屆世界盃中有兩次止步小組賽，本次則在32強賽中慘遭黑馬巴拉圭攔路。在賽後的採訪中，巴拉圭隊長古斯塔沃·戈麥斯（Gustavo Gomez）表示：「我們展現不可思議的團結力量，巴拉圭人值得這場勝利。」而德國隊陣中，當家前鋒哈弗茨（Kai Havertz）成為自1982年斯蒂利克（Uli Stielike）以來，首位在世界盃PK大戰罰丟球的德國球員，也終結了德國隊長達15次罰球命中的光榮紀錄。