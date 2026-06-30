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▲今年梅雨季整體雨量偏多且降雨相當集中，尤其6月滯留鋒面、西南氣流、米克拉颱風外圍環流影響，雨勢非常明顯。（圖／中央氣象署）

上半年颱風偏多 下半年接近台灣颱風估3至5個

▲今年上半年，西北太平洋颱已有8個颱風生成，遠高於氣候平均值4.3個。（圖／中央氣象署）

聖嬰訊號浮現 強颱發生機率提高

▲在過往的聖嬰發展年期間，颱風生成位置通常較偏東，威力也較強。（圖／中央氣象署）

▲氣象署預報中心主任黃椿喜指出，今年下半年，接近台灣的颱風數量預估有3至5個。（圖／記者張志浩攝）

中央氣象署表示，今年梅雨季整體雨量偏多，6月受滯留鋒面、西南氣流及米克拉颱風外圍環流影響，台北創下1897年有紀錄以來6月最多雨紀錄，此外，目前聖嬰現象持續發展中，預估可能延續至明年春季，今年下半年接近台灣的颱風數量約3至5個，屬正常範圍，7至9月氣溫則以正常至偏高機率較大。氣象署預報中心主任黃椿喜指出，今年梅雨季整體雨量偏多且降雨相當集中。雖然5月雨量偏少，但進入6月後，受到滯留鋒面、西南氣流、米克拉颱風外圍環流影響，台灣西半部出現明顯降雨，其中台北氣象站更創下自1897年設站有紀錄以來，6月單月雨量最高紀錄。在颱風活動方面，今年上半年，西北太平洋已有8個颱風生成，遠高於氣候平均值4.3個，顯示今年颱風季開局相當活躍，不過黃椿喜分析，這樣的趨勢不代表下半年颱風數量也會同步增加。回顧歷史統計資料，西北太平洋每年7月至12月，平均有18至22個颱風生成，預估今年下半年颱風生成總數將落在正常至偏少，接近台灣的颱風數量預估有3至5個，也是介於氣候正常值區間，未來仍須持續關注個別颱風路徑與強度變化。黃椿喜也提醒，聖嬰現象發展訊號明顯，中太平洋海溫持續升高，在過往的聖嬰發展年期間，颱風生成位置通常較偏東，當颱風在海面上獲得更長時間發展，強烈颱風出現的比例也會較高。展望未來一季天氣，黃椿喜提及，今年7月至9月，台灣氣溫以正常至偏高的機率較大，高溫炎熱天氣仍是主要特徵，雨量則以接近氣候正常值的機率最高。此外，隨著颱風季正式展開，氣象署也提醒民眾及早完成防颱整備，並留意夏季高溫及午後雷陣雨帶來的天氣風險。