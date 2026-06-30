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伊朗報復美軍基地 油價走揚加劇通膨憂慮

Fed鷹派立場未變 美元走強續壓金價

市場聚焦非農數據 9月升息機率逾6成

國際金價週一（29日）走跌，美國與伊朗緊張局勢再度升溫，帶動國際油價上揚，引發市場對通膨升溫的擔憂，也進一步強化市場對美國聯準會（Fed）可能維持高利率甚至升息的預期，導致不具孳息收益的黃金持續遭到拋售。現貨黃金下跌1.7%，報每盎司4020.68美元，盤中跌幅一度超過2%，延續上周跌勢。黃金期貨8月合約則收跌1.4%，報每盎司4038.9美元。根據路透社報導，市場分析指出，投資人目前高度關注中東局勢發展，同時也持續消化聯準會日前偏向鷹派的政策訊號。Zaner Metals副總裁暨資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，市場目前對中東消息相當敏感，週末地緣政治風險再度升高，加上聯準會近期立場偏鷹，使黃金面臨持續壓力。此次市場避險情緒升高，起因於伊朗29日向科威特及巴林境內美軍基地發射飛彈與無人機，作為回應美軍日前空襲伊朗沿海軍事設施的報復行動。此前，美國總統川普（Donald Trump）更警告，若伊朗未遵守最終和平協議條件，美方將徹底摧毀伊朗領導階層。受衝突升溫影響，國際布蘭特原油價格同步上漲。然而，油價走高也讓市場更加擔憂能源成本推升通膨，進一步增加聯準會維持高利率甚至再次升息的可能性。分析師指出，黃金雖向來被視為避險資產，但當通膨升高推動利率上升時，由於黃金本身無法提供利息收益，其投資吸引力反而會下降。聯準會本月會議雖維持利率不變，但決策官員已釋出今年仍可能升息的訊號，主因通膨依舊高於2%的政策目標。另一方面，美元近期持續走強，朝近一年來最大單月漲幅邁進。美元升值使海外買家購買以美元計價的黃金成本增加，也對金價形成進一步壓力。市場接下來將聚焦本周公布的美國ADP民間就業報告，以及非農就業數據，希望藉此判斷聯準會後續貨幣政策方向。葛蘭特表示，若就業市場數據依舊強勁，將進一步支持聯準會「高利率維持更久」（higher for longer）的政策立場，金價不排除再創波段新低。根據利率期貨市場最新定價，目前交易員預估聯準會9月升息的機率約為63%。其他貴金屬方面，現貨白銀下跌1.6%，報每盎司58.19美元；鉑金下跌2.1%，至1580.45美元；鈀金則逆勢上漲1.1%，報1222.24美元。