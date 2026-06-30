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2026年世界盃32強淘汰賽今（30）日最末場迎來強強對決，由小組賽力壓日本隊、以F組第一出線的荷蘭，強碰上屆殿軍摩洛哥。這場被譽為淘汰賽首輪最吸睛的好戲，開賽後雙方火藥味直接拉滿，拚到球衣都被撕爛。荷蘭隊後衛范赫克（Jan Paul van Hecke）更在防守時慘遭對手釘鞋「爆頭」當場血流如注，最後甚至直接在場邊用醫療用釘書機進行緊急傷口縫合後，頂著頭傷繼續回到場上。半場結束，雙方仍以0：0戰平。整場比賽從一開始就充滿火藥味。開賽不久，雙方球員在一次拼搶後爆發肢體衝突，場面一度接近失控。摩洛哥前鋒賽巴里（Sybari）與荷蘭防守球員發生推擠，險些演變成群體衝突。稍早一次禁區對抗中，摩洛哥後衛里亞德（Riad）球衣甚至被對手拉扯撕裂，只能提前更換球衣。全場最驚悚的畫面發生在比賽第37分鐘。當時摩洛哥獲得一次角球機會，范赫克在門前奮力防守，不料落地時與摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）撞成一團。馬茲拉維下落時，腳上的釘鞋直接不小心踩中范赫克頭部的額頭位置。雖然比賽一度繼續進行，但轉播畫面隨即捕捉到范赫克額頭裂開、鮮血順著臉頰不斷湧出的駭人畫面，主裁判見狀隨即緊急中斷比賽。誇張的是，荷蘭隊醫隨後在場邊治療，直接用醫療用釘書機將范赫克額頭裂開的傷口「釘住」止血。在完成這道看了都覺得痛的處置後，這位范赫克頭部綁上繃帶、神色自若地走回球場繼續奮戰，下半場同樣先發出賽。荷蘭隊上半場稍微佔據進攻優勢，但摩洛哥的反擊同樣有一定程度的威脅。比賽第20分鐘，摩洛哥透過角球由中場艾納烏伊（Amir Richardson）頭槌轟門，眼看球即將入網，荷蘭23歲天才門將費爾布魯根（Bart Verbruggen）展現驚天神撲將球化解。僅僅1分鐘後，摩洛哥明星後衛哈基米（Achraf Hakimi）再度於禁區外施展標誌性的遠射，球如子彈般直奔球門，但狀態火熱的費爾布魯根再度飛身將球擋出，力保橙衣軍團不失。半場結束，雙方暫時以0：0難分高下，這場見紅的32強割喉戰，下半場勢必將更加白熱化。