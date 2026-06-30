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▲麥迪遜廣場花園附近據傳近日已有工程車出現，似乎在為泰勒絲的婚禮布置場地。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）的婚禮即將舉行，受到各方的高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲精心挑選婚宴上的餐食，每一道都是她喜愛的餐廳裡的招牌。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲的世紀婚禮盛傳將在美國時間週五（7月3日）於紐約麥迪遜廣場花園舉行，目前已有一些工程車在外圍出現，包括燈光公司、管線架設與懸臂的單位等，看起來場內布置已經展開。而歐美媒體更報導，為了防止婚禮部分細節外洩，泰勒絲發出的喜帖上還有特殊設計，賓客姓名浮水印到處都是，如果有人拍照發布或是外流上網，很快就能追蹤到是誰。泰勒絲與未婚夫崔維斯凱爾西近日都有告別單身、與朋友同樂的活動，顯示婚禮已經進入倒數階段，即將盛大展開，媒體還是努力挖掘相關內容，讓廣大無法受邀進場的粉絲們，好奇心得以滿足。泰勒絲之前被稱是親自打電話給賓客，請對方空下時間出席她的婚禮，原來實體的喜帖也仍有印發，不過卻加上特殊的「浮水印」設計，讓賓客們不得輕易外流。她對自己人生中最重要的一天極為重視，也希望能讓賓客們驚喜，因而細節不希望過早曝光，對於保密費盡心思。除了喜帖上的設計外，保密條款應該也有包括在內，根據《紐約郵報》八卦版報導，一些可望出席的來賓，在預定造型與髮型師時，過去他們都會把日期標註清楚，甚至會寫上是為了哪種場合要做造型，這一次都只寫出日期範圍，充滿玄機。如此大費周章，就是為了婚禮當天能讓所有人的興奮、感動，不因為事先被「預告」而打折扣。妙的是現在反而全球萬千無法進場的泰勒絲粉絲，對這件事最感到期待，也對所有細節最好奇。據稱泰勒絲的用心程度到連婚宴上的餐食，都看得出她的印記，因為賓客們會享用的都是她挑選過、個人喜愛的美食。根據專門報導明星與名流八卦的TMZ，泰勒絲婚宴上的餐食都是她最喜歡的餐廳裡的招牌菜，每一道都經過她的同意，因而能參加她的婚宴，也能順便知道她的美食品味，難怪受邀的來賓，絕大多數都不會拒絕，一定不放棄這個參與年度盛事的機會。