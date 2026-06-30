我是廣告 請繼續往下閱讀

75歲的鴻海集團創辦人郭台銘近日被週刊拍到，與一名50歲謝姓女球友過從甚密，幾乎每週至少見一次，不只打高爾夫球，還曾一起回到豪宅共處，關係不單純。女球友的照片曝光後卻令網友感到不解，認為她又沒有郭董老婆曾馨瑩漂亮，到底贏在哪？對此，不少人點出關鍵，或許是女球友會撒嬌、懂稱讚，和家裡的糟糠妻自然不同。郭台銘密會女球友的消息曝光後，曾馨瑩的好友、101董事長賈永婕就在社群意有所指地發文，「男人真的很奇怪。 難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？」有網友見狀留言：「最氣的是外遇對象比元配醜」，賈永婕還回應：「十萬八千里」，顯然是站在閨密這邊。外界也因此開始分析，謝女身上究竟有何種魅力，可以讓郭台銘頻繁想見到她？有網友發文指出，「為什麼很多男人出軌對象都比元配醜？後來才想通，這根本無關顏值， 純粹是自尊心的問題。」原PO認為，很多小三都懂得釋出對男人的崇拜感，滿足男人虛榮心，因此才能勝過元配，與她長怎樣其實沒太大關係。其他人見狀也紛紛認同留言：「出軌反映的，更多是出軌者的選擇與品格，無關另一半的價值」、「男人真的需要迷妹的崇拜，才能使他覺得自己閃閃發亮，被迷妹圍繞著～多麼美好」、「老婆給的跟外面小三給的情緒價值不同，而且面對了快20年的老婆，早就膩了，小三不同，新鮮又情緒價值滿滿，就像鮮花般的香」。而郭台銘目前並未回應與該名女球友的關係，有支持者還是選擇相信兩人只是純友誼，更呼籲不要對女球友人身攻擊，畢竟他們只是被拍到經常一起打球、進入豪宅短暫共處而已，沒有更多親密證據，真相只有當事人清楚。