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巴威颱風最快明生成 路徑往北大轉彎

▲熱帶擾動96W，會進入南海，並沿著太平洋高壓邊緣朝海南島前進，有機會增強為颱風。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

95W恐成大型強颱 路徑要注意

▲熱帶擾動95W將會是非常強的系統，需觀察會順利北轉，還是會繼續朝向台灣靠近。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

台灣梅雨季結束，氣候進入炎熱的夏季與颱風季交替期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，目前太平洋海域有2個熱帶擾動系統正在發展，分別是位於菲律賓附近的96W以及距離較遠的95W，兩者都有可能增強為颱風，未來的發展與路徑，將成為影響台灣天氣的關鍵因素。針對目前距離台灣較近的熱帶擾動96W，吳聖宇指出，該系統目前正在通過菲律賓一帶，預計很快會進入南海，並沿著太平洋高壓邊緣朝海南島前進，有機會在明後天（7月1日至7月2日）發展成為熱帶性低氣壓或颱風「巴威」。目前預估96W成颱後，對台灣沒有直接威脅，但當它侵襲海南島時，外圍環流可能會順勢帶上一些水氣到台灣附近，配合太平洋高壓稍微向東退縮的影響，台灣午後熱對流的發展可能會變得較為旺盛，導致整體天氣變得稍微不穩定。吳聖宇接著說明，95W所處的環境條件極佳，也有可能在明後兩天內，迅速發展成熱帶性低氣壓或颱風，路徑可能會一路朝向西北西，往台灣以東一直到日本琉球附近的海域移動，由於這個系統的發展條件優良，未來的動向對台灣天氣可能產生一定程度的影響。吳聖宇強調，目前的氣象預報顯示，95W未來的強度將會非常強，而且整體的環流尺寸非常龐大，但由於95W目前距離台灣太遙遠，未來究竟會順利北轉，還是會繼續朝向台灣靠近，目前都還言之過早，「真的要靠近台灣附近，最快可能也是8到10天之後的事情」。吳聖宇提及，台灣未來幾天的天氣，將呈現非常典型的夏季高溫炎熱型態，各地上午多雲到晴，午後山區容易有熱對流發展，並帶來局部雷雨；全台高溫預報普遍來到33度至35度，特別是在西半部近山區、大台北盆地，有36度或以上極端高溫的預報機會。