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擁有深厚奪冠底蘊的四屆冠軍德國隊，在2026世界盃淘汰賽與巴拉圭隊的32強死鬥中，歷經120分鐘艱苦對抗，最終在殘酷的PK大戰中以3：4敗下陣來，悲慘出局。這不僅是德國自2014年奪冠後，近年來在世界盃賽場上最沉重的一次失利，也讓德國足球界陷入長期的自我懷疑與反省。基米希（Joshua Kimmich）賽後非常自責，為自己未能延續球隊光榮傳統而感到遺憾。賽後，德國隊長基米希在受訪時難掩失望情緒，眼部泛紅地表示，從小看著前輩們帶領德國隊打進世界盃4強賽、決賽，這一次他本希望能為國內同胞帶來榮耀，最後卻以這種慘澹方式收場。「沒有任何藉口，不是教練、裁判或對手的問題，是我們站在場上的球員搞砸了，所有人都要負起責任。」同樣失落的還有本場攻入唯一進球、卻在PK大戰第一輪罰丟的哈弗茨（Kai Havertz）。他賽後致歉道：「這種感覺真的難以承受，連續三屆在大賽中挫敗，我們讓球迷失望了。」他同時承認，本場比賽德國隊的進攻效率極差，面對巴拉圭的鐵桶陣，全隊雖擁有75%的控球率，卻始終未能撕開對手防線。面對媒體對其去留的質疑，德國主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）並未迴避，也語出驚人地直言德國隊目前已經不再屬於世界頂尖隊伍之列：「我們已經連續3屆大賽在早期被淘汰，這證明我們不再是世界一流球隊。無論執教的是誰，這都是必須面對的事實。」儘管外界批評聲浪四起，納格爾斯曼堅稱自己不會主動辭職：「如果德國足協希望我繼續執教至2028年，我會隨時待命。我不是那種會臨陣逃跑的人，但若足協決定換人，我也尊重這個決定。」本場勝利是巴拉圭隊史第二次闖入世界盃八強行列（註：應為晉級下一輪），其堅韌的防守策略徹底封鎖了德國隊的攻勢。統計顯示，德國全場傳球次數高達719次，是巴拉圭161次的4倍多，但這種數據優勢卻無法轉化為進球。更尷尬的是，德國隊此役共嘗試了55次邊路傳中，僅有10次成功找到隊友，創下自1966年以來的世界盃紀錄，其單調的進攻手段遭到各界嚴厲批評。此外，這場失利也正式終結了德國長達24年在世界盃淘汰賽面對南美球隊的不敗神話。自2002年決賽輸給巴西後，德國在隨後的四次交手皆取得勝利，如今這項優勢被巴拉圭強勢終結。德國足球在美加墨世界盃的旅程已畫下句點。從曾有的榮耀到如今連續在小組賽或早期淘汰賽挫敗，這支昔日足球強權正站在十字路口。