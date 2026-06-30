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台股今（30）日再度上演報復性反彈，飆漲逾千點，其中，軍工股狂噴，成為近期盤面上的焦點族群，雷虎今開盤股價狂飆，不到一小時就衝上漲停板，其他個股中光電則逼近漲停邊緣、漢翔漲逾9%、邑錡也漲逾5%，十分強勢。由於立法院近期決議通過大額無人機相關預算案，政策紅利直接引爆軍工族群的資金追捧，雷虎開盤急拉漲停，股價鎖死在169.5元，成交量達3.3萬張，截至10時17分左右，還有3700張委買量，而中光電也不遑多讓，逼近漲停邊緣，大漲逾9%；漢翔也漲逾9%，邑錡漲幅則近6%。根據行政院6月18日通過的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，政府規劃於2026年至2031年間編列上限2100億元特別預算，採購濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機以及小型自殺無人艇等裝備，總採購數量上看21萬架（艘），目標建立「在地供應、自主產製、自主維修」的國防自主供應鏈體系。行政院長卓榮泰表示，無人載具已成為現代不對稱作戰核心戰力，發展國產供應鏈刻不容緩。不過，政院版本日前遭立法院暫緩列案後，國民黨與民眾黨近期陸續提出自有版本，其中，國民黨版本預算規模已由原先傳出的2300億元，再提高至2400億元，並傾向以公務預算與長期採購方式執行，顯示朝野對發展國防自主無人機已形成高度共識。市場法人目前普遍認為，若2100億至2300億元特別預算最終定案，受惠程度最高的將是具備系統整合能力的廠商。市場投顧分析整理，雷虎在軍用攻擊無人機及無人艇布局最完整，漢翔則具備航太製造與軍工系統整合優勢，中光電則深耕無人機光電酬載及軍規電子設備，被視為最有機會取得大型標案的三大核心業者。指標股雷虎Overkill FPV系列也已順利通過美國「Blue UAS Cleared」認證，該計畫於2026年由美國國防創新單位（DIU）正式移交國防合約管理局（DCMA）監管，意味著其已由創新驗證步入大規模量產採購體系。雷虎藉此取得美軍採購門票，正全力參與美國國防部總額高達10億美元的「無人機優勢計畫（DDP）」，搶攻2027年前採購超過30萬架低成本單程攻擊無人機的超級大單。此外，在國內市場上，雷虎除在4月落實陸軍司令部2033.8萬元的訓練型自殺無人機小額標案外，更表態全面爭取台灣軍備局2026年釋出總額約500億元的48750架軍用商規無人機與上看數百億元的1350艘無人艇大單，未來將由空中無人機橫跨至水面無人載具平台商。