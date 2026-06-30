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林淑芬大抱怨「沒尊嚴」、「難吃死了」

立法院表示將合理調整採購單價

民進黨立委林淑芬日前大抱怨立法院中午只吃100元便當很寒酸又很難吃，立法院今（29）日指出，近年原物料與人事成本上漲，現行便當採購單價已難符合市場行情，也使供應商難以維持品質。立法院將參考其他機關採購單價，檢討並合理調整餐食採購價格，以反映真實物價；同時也會控管採購數量，落實精準訂餐、避免浪費。針對林淑芬26日對院內同仁大聲抱怨「民間也沒100元便當」、「讓立法院很沒尊嚴」、「難吃死了」等語，立法院今表示，立法院於115年6月26日召開經費稽核委員會，委員於討論過程點出公部門採購面臨的真實困境。立法院接著說，由於近年原物料與人事成本雙雙上漲，現行便當採購單價已難以契合市場行情，致使供應商維持品質不易。院方感謝委員體恤基層同仁，點出此一結構性問題。立法院指出，為實質提升後勤供應品質，院方經參考其他機關採購單價，將著手檢討，合理調整餐食採購單價以反映真實物價。同時，為確保總經費維持在預算額度內，內部將同步核實管控採購數量機制，落實精準訂餐、撙節公帑，杜絕資源浪費。立法院並表示，期盼透過「單價合理化、數量精實化」的內部調配，在嚴守財政紀律的前提下因應市場現況。