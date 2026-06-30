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美國職棒大聯盟底特律老虎隊台灣好手李灝宇再度打出精采代表作！台灣時間今（30）日老虎隊作客挑戰紐約洋基隊，李灝宇扛起先發第5棒、守二壘的重任。他不但在首局就展現拚勁撲壘，隨後更在滿壘關鍵時刻敲出擊球初速高達168.6公里的強勁安打進帳2分打點。在李灝宇單場雙安的猛烈攻勢串聯下，老虎全隊狂掃11支安打，配合先發投手麥茲（Casey Mize）7局10K的神勇壓制，終場以7：3輕鬆擊潰洋基，賞給「條紋軍」悲慘的5連敗。比賽開局老虎隊便發動閃電戰。1局上，當家重砲托克森（Spencer Torkelson）率先擊出適時安打為球隊先馳得點；隨後登場的李灝宇攻勢更顯侵略性，一棒將球送往中右外野深處，形成一支強勁的二壘安打。值得一提的是，李灝宇在撲上二壘時身體一度出現輕微不適，但他仍展現鐵人悍將作風留在場上奮戰，極大地鼓舞了全隊士氣。2局上老虎攻勢再起，先是利用洋基三壘手卡瓦耶洛（José Caballero）的傳球失誤與丁格勒（Dillon Dingler）的高飛犧牲打換回2分。隨後在2出局滿壘的絕對關鍵時刻，再度輪到李灝宇精準鎖定一顆86.9英哩的滑球，大棒掃出穿越游擊防線的致命一壘安打。這記進球的擊球初速高達，強勁的火力和2分打點不僅幫助老虎將比分擴大至5：0，更當場將洋基火球先發左投維瑟斯（Ryan Weathers）一舉打下投手丘。4局上老虎隊攻勢續航，靠著麥戈尼格（Kevin McGonigle）再度補上帶有2分打點的適時安打，將領先優勢擴大到7：0的絕對安全邊際。後續三個打席李灝宇雖分別擊出二壘後方飛球、內野滾地球出局，未能繼續推進紀錄，但總計全場的高效輸出，已成為此役的贏球大功臣之一。經此一役，李灝宇的賽後打擊率小幅攀升至0.258，整體攻擊指數（OPS）則來到0.682。除了打線全面引爆，老虎隊先發投手麥茲（Casey Mize）今晚的表現更是堪稱教科書級別。他主投7局僅被敲出零星的1支安打，狂飆10次三振完全撕裂洋基防線，輕鬆收下本季第3勝。反觀洋基打線全場靜悄悄，直到8局下才靠著羅薩里歐（Amed Rosario）石破天驚的代打三分砲打破鴨蛋，但仍舊欲振乏力。最終，老虎隊在客場以7：3順利獵殺洋基，成功在系列賽中拔得頭籌。