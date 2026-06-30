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▲量販店改名為「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市體系改為「樂家康（Uni-Prosperity）」。（圖／記者黃韻文翻攝）

▲法國家樂福（Carrefour）LOGO是在1996年誕生，設計靈感是源自法文原意「十字路口」。（圖／記者鍾怡婷攝）

家樂福走入歷史最後倒數！陪伴台灣人走過近40年的知名品牌，隨著法國Carrefour品牌授權在6月30日到期，統一集團自30日開始品牌切換作業，目前APP已更新完成、新官網上線，確定量販店改名為「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市體系改為「樂家康（Uni-Prosperity）」。至於門市換牌作業，預計將在今晚陸續進行，7月1日深夜新招牌亮相。目前萬家福量販體系全台共有62家、樂家康超市233家，共計近300家通路據點進行系統更新，舊招牌已經全面撤除，預計將在今（30）日至7月1日深夜換上新招牌，家樂福在台近40年的回憶劃下句點。而過去幾個月，家樂福改名的「新名稱」成為外界焦點，最終定案「康達盛通」為企業名稱，量販店改名為「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市體系改為「樂家康（Uni-Prosperity）」。過去家樂福有「家家」快樂又幸福之意。新名稱「萬家福」量販則是主打「萬種商品 萬種幸福」，強調在更完整的商品選擇中一次滿足；「樂家康」則是社區型超市定位，主打「為你精選，生活美好」，強調便利多元以及精選安心、貼心美好，有即時餐點以及生活用品。隨著APP、官網陸續上線，新品牌LOGO也亮相，過去法國家樂福（Carrefour）LOGO是在1996年誕生，設計靈感是源自法文原意「十字路口」，因此有代表品牌性的「C」字組成兩個箭頭，象徵各路的客源的聚集在店內，紅藍白配色源自品牌發源地法國的國旗顏色。新的LOGO則是以「P」字代表，全文Prosperity Plaza。色彩也從原本量販店的藍、紅配色，結合家樂福超市的橘色，調整為藍、橘雙色設計，象徵品牌整合，同時傳達「繁榮生活聚落」的品牌理念，強化與統一集團的品牌連結，展現集團整合量販與超市事業的新形象。家樂福為什麼要改名？統一集團收購家樂福後，在2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，此舉，讓量販以及超市每年可省下可觀授權費。統一集團說明，家樂福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，「終止與法國家樂福間的品牌授權合約，」，並且未來會匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。