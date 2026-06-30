Phone用戶注意，蘋果最新安全更新來了，蘋果緊急釋出iOS 26.5.2更新，這次沒有加入新功能，主要是修補多項安全漏洞。根據官方說明，iOS 26.5.2與iPadOS 26.5.2適用於iPhone 11及後續機型，官方建議符合資格的用戶盡快更新。
蘋果指出，這次安全修補內容原本已率先提供給iOS 26.6與iPadOS 26.6 beta測試版本，如今提前開放給正式版用戶，不必等到iOS 26.6正式版推出，就能先取得相關保護。
作業系統核心也修補
從蘋果公布的安全內容來看，這次修補項目涵蓋WebKit、WebRTC、Kernel、libxslt、Web Extensions等多項系統元件，其中又以WebKit相關漏洞最受關注。WebKit是Safari瀏覽器與iOS網頁內容顯示的重要技術，若相關漏洞遭利用，可能造成App異常終止、敏感資訊外洩，或出現跨來源資料外洩等風險。
除了網頁相關技術，蘋果也修補多項Kernel作業系統核心漏洞。官方提到，部分漏洞可能讓App導致系統異常終止、寫入核心記憶體，或洩漏敏感核心狀態。
AI恐加速資安攻擊
外媒《路透社》報導，蘋果這次提前推送安全更新，與AI可能加速駭客開發攻擊工具有關。蘋果表示，未來將縮短安全修補從公布到部署至用戶裝置的時間差，讓使用者能更快取得保護。不過，蘋果也強調，目前沒有證據顯示這批已修補漏洞曾遭攻擊者實際利用。
iPad、Mac也同步更新
除了iOS 26.5.2，蘋果也同步推出iPadOS 26.5.2、macOS Tahoe 26.5.2與Safari 26.5.2。iPhone用戶可前往「設定」App，點選「一般」再進入「軟體更新」，確認是否已收到新版；Mac用戶則可到「系統設定」中的「一般」、「軟體更新」檢查更新。
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作業系統核心也修補
從蘋果公布的安全內容來看，這次修補項目涵蓋WebKit、WebRTC、Kernel、libxslt、Web Extensions等多項系統元件，其中又以WebKit相關漏洞最受關注。WebKit是Safari瀏覽器與iOS網頁內容顯示的重要技術，若相關漏洞遭利用，可能造成App異常終止、敏感資訊外洩，或出現跨來源資料外洩等風險。
AI恐加速資安攻擊
外媒《路透社》報導，蘋果這次提前推送安全更新，與AI可能加速駭客開發攻擊工具有關。蘋果表示，未來將縮短安全修補從公布到部署至用戶裝置的時間差，讓使用者能更快取得保護。不過，蘋果也強調，目前沒有證據顯示這批已修補漏洞曾遭攻擊者實際利用。
iPad、Mac也同步更新
除了iOS 26.5.2，蘋果也同步推出iPadOS 26.5.2、macOS Tahoe 26.5.2與Safari 26.5.2。iPhone用戶可前往「設定」App，點選「一般」再進入「軟體更新」，確認是否已收到新版；Mac用戶則可到「系統設定」中的「一般」、「軟體更新」檢查更新。