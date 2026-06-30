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東京外匯市場的日圓兌美元匯率早盤，30日一度報出1美元兌162日圓左右，創下近40以來的最低水平，上一次還要追溯到1986年12月。日本內閣官房長官木原稔、財務大臣片山皋月已承諾將妥善應對，盡力穩定匯市。綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，受聯準會升息預期影響，日圓在紐約外匯市場29日已貶值至約1美元兌161.90日圓左右，30日上午東京外匯市場開盤後，跌至約1美元兌162日圓。市場人士分析，各項指標顯示美國經濟強勁，聯準會升息機率增加，拋售日圓、買入美元的交易潮持續，市場高度關注日本政府和央行，將如何應對這波日圓處於歷史低位的情況。分析並指出，除了市場認為美日利差難以縮小之外，對於高市早苗政府政策，恐將導致財政狀況惡化的擔憂，也成為日圓結構性貶值的重要原因之一。而日圓持續貶值，恐將推高食品和能源的進口價格，進而加重日本家庭的生活負擔。針對日圓貶值引發的市場波動，日本政府和央行迄今已數度嘗試，實施大規模市場干預來遏制投機行為，但似乎無法真正阻止日圓繼續走弱。日本內閣官房長官木原稔30日表示，不會針對當前的匯率走勢發​​表具體評論，但高內內閣的目標，是在保持市場信心的同時，構建一個能夠抵禦匯率波動的經濟結構。日本財務大臣片山皋月則在內閣會議後的記者會上，針對日圓貶值的走勢，回應政府將根據需要，隨時對匯率問題做出妥善應對，對市場加以制約。