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家樂福確定改名萬家福！民眾嫌太土又不吉利

確定量販店改名爲「萬家福」、超市改為「樂家康」

、「家樂福比較謙虛感，萬家福有聖上感」、「萬家福？這不是以前倒閉的品牌嗎.....」、「真的好土，到底是哪個50+的高層想出來的」、「新名字土就算了，還用一個以前倒閉的品牌名，到底在想什麼，超級不吉利」

▲家樂福品牌更名後，量販店確認改名「萬家福」、超市改為「樂家康」，新版APP今（30）日正式啟用，全新LOGO變成藍橘配色。（圖／記者黃韻文翻攝）

台灣以前真的有「萬家福」！倒閉18年品牌名字又被取用

以前就有一間名為「萬家福」的品牌，他是在1990年代在台灣具有知名度的中小型本土連鎖量販店

最終在2008年，萬家福面臨財務危機、勞資糾紛，陸續關閉全台門市，同年倒閉退出台灣量販市場。

▲1990年代在台灣具有知名度的中小型本土連鎖量販店「萬家福」，後來在2008年爆發財務危機、勞資糾紛後倒閉，如今該名字又被家樂福接手重新啟用。（圖/Threads）

家樂福改名「萬家福」運勢如何？命理師解析：經營獲利沒問題

，除了剛開始相關事業人事變動會有一些小插曲之外，後續在經營及獲利沒有問題，而且還可以變得更好，業績會持續往上提升。

▲家樂福在今天後正式走入歷史，全台門市將更名為「萬家福」，命理師揭該名字未來運勢經營沒問題，甚至可以變得更好，業績會持續往上提升。（圖／記者鍾怡婷攝）

家樂福在台灣即將正式走入歷史，從7月1日起就要馬上更名，今（30）日全新的APP也已經正式上線，量販店確定改名「萬家福」、超市則為「樂家康」，沒想到消息曝光後，讓許多民眾感到超級傻眼，認為名字取得太土，甚至「萬家福」這名字的前身還是倒閉品牌，在社群引爆熱議。不過《NOWNEWS》也實際詢問台中名門命理教育協會創會理事長楊登嵙，他則表示：「家樂福這波改名，除了一開始在事業人事變動會有點小插曲外，後續經營沒有問題。」家樂福改名的消息一直到目前為止，統一集團都保密到家，結果今天有眼尖網友立刻發現，新版的APP已經上線，也搶先確認家樂福最後改名，，民眾現在已經可以下載APP進行會員無痛轉移，不少人就在社群分享資訊。有網友看到新名字後感到非常傻眼表示：「為什麼不用『家樂胡』就好了？好記又有創意」、「我60幾歲，萬家福應該是50歲那輩取的」、「萬家福跟樂家康很難記，感覺長輩會一直搞錯。」然而家樂福這回改名為「萬家福」，有不少人一開始就覺得名字有點耳熟，結果赫然發現，，主要分佈在雙北地區以及部分外縣市，當時台灣量販市場極速發展，包括家樂福、大潤發、愛買快速的崛起，萬家福因為資本較小根本不是對手，生存空間大受威脅。值得一提的是，當初萬家福倒閉後的地址，就是被家樂福等競爭對手接手經營，沒想到過了18年後，該品牌名竟然被家樂福撿回使用，淵源真的是非常的深厚。至於目前第一波民眾反應名字太土、觸霉頭等，《NOWNEWS》實際問到命理師楊登嵙來解析，他透露，統一集團現任董事長羅智先1956年出生（丙申年）生肖屬猴，把該名字跟羅智先對比之後只能說，雖然家樂福在台灣經營39年的歷史即將劃下句點，但實際上這個擁有量販、超市體系的全新品牌「萬家福」還是會持續在日常生活陪伴著大家，等到真正改名後，大家也不妨去看看商品到底有何不同、價格上有沒有更便宜囉！