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▲台北老爺酒店「Le Café咖啡廳」推雙人優惠，最優下殺68折。（圖／老爺酒店提供）

平日兩人同行有優惠 最優下殺68折

NAGOMI漲價 上漲幅度100元至200元

▲「NAGOMI 」最受歡迎菜色之一就是有多樣且新鮮的現流造身。（圖／記者葉盛耀攝）

台北老爺酒店第三季餐飲新品以「盛夏旬味」為核心概念，飯店內餐廳全推出全新菜色，主打夏季當令食材，更搭配多樣高檔海鮮。台北老爺表示，其中的自助餐廳「Le Café咖啡廳」更推出優惠活動，7月1日起至9月30日期間，平日自助午餐兩人同行享優惠價2280元，晚餐雙人2380元，每人最低1140元享有燉牛頰、龍蝦汁白帶卷、阿爾薩斯豬腳等。Le Café咖啡廳第三季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題，匯聚法國、英國、義大利與地中海沿岸等經典料理。其中包含法國傳統功夫菜「勃根地燉牛頰」，以牛頰肉搭配洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜與多樣香料長時間慢燉，肉質軟嫩濃醇。還有「干邑龍蝦汁白帶卷」，以龍蝦殼、蔬菜及番茄熬煮數小時製成濃郁醬汁，再加入干邑白蘭地提香，帶出鮮美白帶魚細緻美味。台北老爺也提到，夏季不可或缺的輕盈料理則推薦「橙香紅魚沙拉」，以柳橙汁與白酒醋調製特製醬汁，將紅魚熟成入味，入口散發清新柑橘果香與微酸層次。另還有英式炸魚薯條佐蜂蜜芥末醬、阿爾薩斯酸菜豬腳、培根菌菇奶油燉雞、蒜香奶油蝦等菜色。「Le Café咖啡廳」更推出7月1日起至9月30日期間，平日（周一至周五）自助午餐兩人同行享優惠價2280元，晚餐雙人2380元。欣葉集團公告，旗下的頂級日式料理buffet「NAGOMI」兩家分店包含「NAGOMI中山本店」、「NAGOMI雅新光A8店」，為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，將於7月1日起調整餐價，上漲幅度100元至200元。NAGOMI是欣葉國際餐飲2022年推出日本和食自助餐品牌，在餐檯上供應「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「強餚」、「炊合」、「煮物」、「食事」、「汁物」、「甘味」、「飲物」共12種類別。到「NAGOMI 」必吃的菜色是多樣的現流造身（生魚片），包含有海鱺、鮭魚、鮪魚、鰤魚、旗魚等生魚片；另也有現捏壽司，像是現做炙燒比目魚、炙燒干貝、炙燒鰤魚、炙燒星鰻、炙燒鮭魚及現做手捲等。更有許多精緻小缽料理、炸物等。