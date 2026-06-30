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熊本成功關鍵 在於完整半導體聚落而非「地方化」

水電供應成考驗 新聚落面臨基礎建設挑戰

留住高階人才 完善生活機能成另一關鍵

韓國政府近日宣布推動「第二國家半導體聚落」計畫，規劃在西南部打造新的半導體製造基地，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）合計將投入約800兆韓元（約新台幣18兆元）興建4座晶圓廠，希望降低首都圈產能過度集中的風險。執政陣營更頻頻以日本熊本成功吸引台積電（TSMC）設廠作為範例，強調地方也能發展世界級半導體產業。不過，多位產業專家提醒，熊本的成功並非單靠「地方分散」，而是建立在完整產業聚落與基礎條件之上。根據韓國《中央日報》報導，近期韓國政界多次以熊本為例，主張日本已將半導體產業布局分散至地方，因此韓國也應在首都圈之外建立第二座國家級半導體基地，積極爭取光州、全羅南道等西南部地區成為新聚落所在地。熊本如今被視為日本半導體復興的重要據點。由台積電與日本企業合資成立的日本先進半導體製造公司（JASM）首座工廠已於2024年底開始量產，第二座工廠也正持續推進。此外，包括三菱電機（Mitsubishi Electric）、瑞薩電子（Renesas Electronics）等半導體企業，也早已在當地設有據點。不過日本學界指出，熊本的成功不能單純歸因於地方分散政策。日本大學經濟學院教授權赫旭（권혁욱）表示，台積電之所以選擇熊本，除了擁有充足地下水、低廉電價及穩定地質外，更重要的是九州早已具備完整的半導體生態系。事實上，九州自1960年代末期便開始發展半導體產業，1980年代更因產業高度集中，被譽為「矽島（Silicon Island）」，一度占日本積體電路（IC）產量約四成。早在台積電宣布赴熊本投資前，日本經濟產業省委託調查便顯示，九州已聚集數十家半導體相關企業，涵蓋晶圓製造、設備、封裝材料及檢測設備等完整供應鏈，包括SUMCO、東京威力科創九州（Tokyo Electron Kyushu）、田中電子工業（Tanaka Denshi Kogyo）及愛德萬測試（Advantest）等企業皆已深耕多年。權赫旭指出，九州擁有核能發電提供穩定能源、充足水資源以及成熟人才，因此熊本比較像是在既有產業基礎上進一步擴大投資，而非從零開始打造新聚落。相較之下，日本政府近年扶植北海道先進晶片基地，則更接近全新布局。由Rapidus主導的北海道晶圓廠，目前已進入試產階段，目標2027年量產2奈米等先進晶片。不過北海道同樣具備豐富水資源、廣大土地及13所理工大學等人才優勢，並非毫無基礎。一名韓國半導體業人士直言：「企業不是因為那裡是地方才投資，而是因為條件成熟才願意前往。地方分散不是目的，而是結果。」韓國此次規劃打造第二半導體聚落，也面臨不少挑戰。據政府規畫，新聚落將由三星電子與SK海力士興建共4座晶圓廠，總投資額達800兆韓元，但每天需穩定供應約65萬公噸用水及6.3GW電力，相當於4至5座大型核電機組的發電容量。雖然西南部具備豐富太陽能與風力資源，但再生能源供電具有間歇性，如何維持全天候穩定供電仍備受質疑。專家認為，即使透過大型儲能系統（ESS）改善，也必須提出更具體的成本與建設規畫。此外，半導體製程高度仰賴超純水，每座先進晶圓廠每日約需20萬公噸用水，4座工廠滿載後需求甚至可達80萬公噸。相較於韓國其他主要河川，西南部的蟾津江、榮山江水量及水質條件皆較弱，政府因此考慮投入超過1.3兆韓元建設超純水處理設施。除了硬體建設外，人才留才也被視為成敗關鍵。日本政府當年為配合台積電熊本設廠，不僅提前擴建國際學校，還增設中文課程，協助台灣工程師家庭就學與生活。韓國學者認為，吸引高階人才長期留在地方，除了教育外，也必須同步完善文化、醫療及生活機能。三星電子半導體事業部副會長全永鉉也呼籲，政府應提供快速的一站式行政服務，並由國家主導基礎建設，加速相關計畫落實。