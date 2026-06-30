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▲歐洲人瘋搶冷氣（圖／截自Ｘ）

▲中國降溫神器輸出歐洲（圖／截自央視財經）

▲冷氣比寶可夢還稀有（圖／截自Ｘ）

歐洲遭世紀熱浪襲擊，德國、捷克、波蘭周日氣溫齊齊衝破 40°C，部分地區甚至出現地面瀝青融化的誇張畫面。這波極端高溫也意外帶動中國各類「降溫神器」商機，移動冷氣、噴霧風扇、桌面空調、風扇遮陽傘全數熱銷，有廠商透露，製冰機銷往歐洲的數量較去年同期大增七成。據央視財經報導，浙江義烏國際商貿城內，各類創意十足的降溫用品正受到海外採購商熱捧。不少遮陽防曬產品在功能上持續升級，不僅強調降溫效果，還附加噴霧、風扇等多重實用設計，搶搭這波歐洲酷暑商機。義烏依託成熟的小商品供應鏈與跨境物流體系，疊加跨境電商平台促銷活動，各類消暑小家電的線上銷售管道全面打開，出口勢頭強勁。今年 1 月至 5 月，義烏跨境電商總交易額達 811.75 億元人民幣，較去年同期成長 10.23%。此外，浙江寧波一家外貿公司的工作人員也忙著加緊處理跨境電商平台訂單，擁有智能螢幕的風扇以及小巧的移動空調，成為今年平台上的爆款商品。外貿端訂單激增，上游生產企業同樣開足馬力。一家主營製冰機的企業表示，車間內裝配、檢測、打包等工序全速推進，負責人指出，受歐洲持續高溫帶動，小型家用及戶外便攜款製冰機需求大漲。浙江寧波某股份有限公司國際貿易總監鄭黎表示，今年 1 月至 5 月，製冰機銷往歐洲的出庫量較去年同期增長超過 70%，佔銷售總量約 15% 左右。這波搶購潮也讓歐洲民眾哭笑不得，有歐洲網友在社群上吐槽，賣場裡的冷氣現在比寶可夢還稀有，因為早就被搶購一空，足見這波熱浪有多誇張。