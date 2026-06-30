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是方：主動啟動內外部調查機制

由於美國對輝達高階晶片有出口管制，禁止銷往中港澳地區，不過，昨（29）日媒體報導，因涉嫌出口輝達晶片GB300，地檢署偵辦搜索包含是方電訊、青雲科技，以及美超微台灣分公司。是方今早開主管會議後，發出「澄清聲明稿」表示，服務項目從未涉及任何不法事宜，此為業界與市場眾所皆知的事實；公司將全力配合檢調單位調查，期盼儘速釐清真相。是方開盤前先發布重訊表示，與客戶行為無涉。據悉，昨日是方沒有主管遭約談也未被聲押，並在今日上午開完主管會議後發表聲明。是方指出，關於檢調單位昨日到公司要求配合，調查機房客戶涉及AI設備非法輸出事宜，公司恪守政府法令全力協助檢調單位調查。目前公司營運一切正常，本次事件對公司的財務與業務並無重大影響。是方電訊為充分揭露公司治理原則，將主動啟動內外部調查機制，倘內部人員事涉不法情事，公司將嚴懲不貸。是方也將持續依已制定公告的AI資料中心設備管理特別規範，針對客戶異常行為進行排查；如若客戶涉及不法，當依法遵義務及雙方合約約定，並逕予啟動通報政府相關單位及全力配合檢調單位調查。是方澄清，服務項目從未涉及任何不法事宜，此為業界與市場眾所皆知之事實。一向堅持誠信經營，將全力配合檢調單位調查，期盼儘速釐清真相。同時，在配合調查期間，如若媒體有不實、惡意的言論報導，本公司將提告追訴。是方電訊特此發表嚴正聲明，冀望以正視聽並維護股東權益。